Общество

Daily StormDaily StormКудрин предложил для борьбы с бедностью помогать двоечникам в школе

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Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин заявил о планах изучить вопрос успеваемости в школах. По его мнению, индивидуальный подход к образованию и воспитанию школьников позволит им стать успешными в будущем и не оказаться за чертой бедности.
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По вине доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, в 1981 году погиб человек.
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Общество

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Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
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Общество

В России предложили сократить период использования шипованной резины

Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском вчера в 22:03
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Около 190 ракет были выпущены в сторону Израиля из сектора Газа, утром, 12 ноября.
Газета.Ru 12:48
Политика

Вашингтон подтвердил экстрадицию россиянина Буркова из Израиля в США

Россиянин Алексей Бурков, обвиняемый в хакерстве, экстрадирован в США и предстанет перед судом уже во вторник, сообщила РИА Новости представитель минюста США.
РИА Новости 12:58
Общество

В Сети появилась петиция в поддержку Олега Соколова

На сайте общественных петиций change.org появился документ в защиту доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, с которой он состоял в личных отношениях.
REGNUM 03:22
Политика

Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Кино

В сети появился трейлер «Соника в кино» с обновленным персонажем

Компания Paramount Pictures представила новый трейлер фильма "Соник в кино" с обновленным персонажем, которого создатели фильма изменили после недовольства фанатов.
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Шоумен уже сделал предложение своей возлюбленной, в ближайшее время они намерены оформить отношения в ЗАГС.
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В понедельник турецкие СМИ сообщили о гибели в Стамбуле одного из основателей работающей в Сирии неправительственной организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье.
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Политика

Путин о строительстве космодрома «Восточный»: Воруют сотни миллионов

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Происшествия

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Общество

Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»

Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
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Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе

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Космос

На ракету для лунной миссии установили 4 двигателя

На прошлой неделе на ракету SLS были установлены 4 двигателя. Данное сообщение появилось на официальном сайте NASA.
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Кузнецов признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Аризона»

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Instagram запустил клона TikTok

Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.
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Игроки «Ювентуса» потребовали от Роналду извинений

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Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным

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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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Герман Греф
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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