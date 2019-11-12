Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин заявил о планах изучить вопрос успеваемости в школах. По его мнению, индивидуальный подход к образованию и воспитанию школьников позволит им стать успешными в будущем и не оказаться за чертой бедности.

Кудрин предложил для борьбы с бедностью помогать двоечникам в школе

Экономика Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.

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Интернет Instagram запустил клона TikTok Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.