Общество
Daily StormКудрин предложил для борьбы с бедностью помогать двоечникам в школе
Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин заявил о планах изучить вопрос успеваемости в школах. По его мнению, индивидуальный подход к образованию и воспитанию школьников позволит им стать успешными в будущем и не оказаться за чертой бедности.
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Политика
Порошенко рассказал о непременном возвращении Крыма в состав Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав.
Экономика
Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга
Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.
Происшествия
Стало известно о еще одной жертве историка Соколова
По вине доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, в 1981 году погиб человек.
Здоровье
Опрос: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
По инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) "Известия" провели опрос, в результате которого выяснили, что порядка 30% россиян несут дополнительные расходы во время лечения в стационаре.
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Политика
Самолёт с экс-президентом Боливии Моралесом приземлился в Мехико
Футбол
«Локомотив» потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года в связи с переломом пальца ноги.
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
Армия и оружие
Около 190 ракет были выпущены в сторону Израиля из сектора Газа
Около 190 ракет были выпущены в сторону Израиля из сектора Газа, утром, 12 ноября.
Политика
Вашингтон подтвердил экстрадицию россиянина Буркова из Израиля в США
Россиянин Алексей Бурков, обвиняемый в хакерстве, экстрадирован в США и предстанет перед судом уже во вторник, сообщила РИА Новости представитель минюста США.
Общество
В Сети появилась петиция в поддержку Олега Соколова
На сайте общественных петиций change.org появился документ в защиту доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, с которой он состоял в личных отношениях.
Политика
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
Кино
В сети появился трейлер «Соника в кино» с обновленным персонажем
Компания Paramount Pictures представила новый трейлер фильма "Соник в кино" с обновленным персонажем, которого создатели фильма изменили после недовольства фанатов.
Шоу-бизнес
Шепелев сделал предложение возлюбленной
Шоумен уже сделал предложение своей возлюбленной, в ближайшее время они намерены оформить отношения в ЗАГС.
Политика
Основатель скандальных «Белых касок» погиб в Стамбуле
В понедельник турецкие СМИ сообщили о гибели в Стамбуле одного из основателей работающей в Сирии неправительственной организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье.
Финансы
Официальные курсы доллара и евро незначительно повышены
Банк России повысил с 12 ноября официальный курс доллара США на 18 копеек до 63,9121 рубля.
Политика
Путин о строительстве космодрома «Восточный»: Воруют сотни миллионов
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Космос
На ракету для лунной миссии установили 4 двигателя
На прошлой неделе на ракету SLS были установлены 4 двигателя. Данное сообщение появилось на официальном сайте NASA.
Хоккей
Кузнецов признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Аризона»
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотис».
Интернет
Instagram запустил клона TikTok
Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.
Футбол
Игроки «Ювентуса» потребовали от Роналду извинений
Футболисты туринского «Ювентуса» остались недовольны реакцией португальского форварда команды Криштиану Роналду на замену во время матча чемпионата Италии против «Милана».
Политика
Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным
Происшествия
Защита обжаловала арест водителя, сбившего женщину с коляской
Днем 4 ноября на въезде в Пионерский насмерть сбили женщину, ее двухлетний ребенок, лежавший в коляске, выжил.
Шоу-бизнес
Айза продает свадебное платье, в котором выходила замуж за Гуфа
Айза выставила на продажу белоснежное свадебной платье, в котором в 2008 году выходила замуж за Алексея Долматова, более известного как Гуфа.