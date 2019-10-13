Финансы
REGNUMКудрин предложил досрочно тратить средства Фонда нацблагосостояния
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Футбол
Игнашевич порассуждал о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ
Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о возможном отказе клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 05:30
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 12 октября в 16:33
Шоу-бизнес
Омич стал участником нового шоу с Ольгой Бузовой
Роман Гриценко прошёл кастинг проекта "План Б". Накануне стартовало новое шоу, где главными героями стали Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Омск здесь 00:04
Общество
В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту для строительства храма
Согласно результатам опроса о месте для строительства храма в Екатеринбурге, больше всего жителей проголосовали за площадку бывшего Уральского приборостроительного завода.
RT на русском 06:23
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
Музыка
Сергей Шнуров прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
На пресс-конференции перед выступлением лидер "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал о возможной ситуации с роспуском или воссоединением коллектива.
Piter.tv 12 октября в 14:26
Наука
У весивших более тонны сумчатых были неподвижные локти
Пока исследователи не до конца понимают, каково было сумчатым с неподвижными локтями.
Rusargument вчера в 15:50
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Происшествия
В Красноярске сын экс-судьи с другом избили до смерти мужчину
7 канал Красноярск 04:46
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Происшествия
В Москве произошёл пожар на станции метро «Выставочная»
В Москве произошёл пожар в подсобном помещении на станции метро «Выставочная», к настоящему времени возгорание локализовано.
RT на русском 06:01
Здоровье
У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром 50 см
"В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Москва 24 вчера в 12:23
Кино
Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим
В Сети опубликован трейлер фильма «Путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим в главного роли.
Телепрограмма 06:23
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
Политика
В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»
Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».
РБК 06:34
Общество
Антитабачную концепцию внесли на согласование в правительство
Новый проект антитабачной концепции внесен на рассмотрение в правительство 10 октября.
ТАСС 05:18
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Политика
CNN осудил сторонников Трампа за видео с расстрелом представителей СМИ
Видео, в котором хозяин Белого дома Дональд Трамп «расстреливает» из автомата представителей СМИ и своих политических оппонентов, вызвало сожаление у американского телеканала CNN.
Телеканал 360° 04:26
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым
Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом.
ФАН 12 октября в 19:45
Происшествия
Последствия тайфуна «Хагибис», прошедшего по Японии, показали на видео
Разрушительный тайфун "Хагибис" накрыл восток и центральные районы Японии, эвакуировано из затопленных и разрушенных городов и поселков более 30 тысяч человек.
Московский Комсомолец 03:42
Армия и оружие
Сирийская армия начала переброску сил на курдские территории
Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная компания турецкой армии и союзных им сил, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
РИА Новости вчера в 13:35
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
RT на русском 05:47
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал слухи о скорой смерти Заворотнюк
Вечерний курьер 04:49
Политика
Каталонских политиков приговорили к срокам до 13 лет за референдум
Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, к тюремному заключению от 9 до 13 лет.
Газета.Ru 03:45
Экономика
Пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам
С 2024 года продовольственные компании по инициативе Минприроды могут внести в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду.
Российская газета 04:24
Финансы
Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета
Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
РИА Новости 04:44
Политика
Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Газета.Ru вчера в 12:23
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53