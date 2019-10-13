Финансы

REGNUMREGNUMКудрин предложил досрочно тратить средства Фонда нацблагосостояния

Кудрин же уверен, что сегодня уже можно не дожидаться отметки в 7% ВВП.
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Инвестирование средств ФНБ после превышения 7% ВВП в сырьевые отрасли не обсуждается

ТАСС06:23

ГД обсудит использование средств ФНБ при его превышении 7% к ВВП — Макаров

Дума ТВ05:54

Средства ФНБ могут быть вложены в ценные бумаги

ГЛАС.RU05:39

Кудрин выступил за вложение средств ФНБ в ценные бумаги раньше июля 2020 года

Экономика сегодня05:35

Кудрин предложил досрочно тратить средства Фонда нацблагосостояния

REGNUM06:19

Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится

Lenta.ruвчера в 17:04

Правительство хочет вскрыть «кубышку»

Медиа-Центр 35media.ruвчера в 06:05
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Футбол

Игнашевич порассуждал о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ

Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о возможном отказе клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 05:30
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 12 октября в 16:33
Шоу-бизнес

Омич стал участником нового шоу с Ольгой Бузовой

Роман Гриценко прошёл кастинг проекта "План Б". Накануне стартовало новое шоу, где главными героями стали Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Омск здесь 00:04
Общество

В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту для строительства храма

Согласно результатам опроса о месте для строительства храма в Екатеринбурге, больше всего жителей проголосовали за площадку бывшего Уральского приборостроительного завода.
RT на русском 06:23
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
Происшествия

К участникам акций протеста в Москве пришли с обысками

РБК 06:17
Музыка

Сергей Шнуров прокомментировал роспуск группы «Ленинград»

На пресс-конференции перед выступлением лидер "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал о возможной ситуации с роспуском или воссоединением коллектива.
Piter.tv 12 октября в 14:26
Наука

У весивших более тонны сумчатых были неподвижные локти

Пока исследователи не до конца понимают, каково было сумчатым с неподвижными локтями.
Rusargument вчера в 15:50
Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Происшествия

В Красноярске сын экс-судьи с другом избили до смерти мужчину

7 канал Красноярск 04:46
Происшествия

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Происшествия

В Москве произошёл пожар на станции метро «Выставочная»

В Москве произошёл пожар в подсобном помещении на станции метро «Выставочная», к настоящему времени возгорание локализовано.
RT на русском 06:01
Здоровье

У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром 50 см

"В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Москва 24 вчера в 12:23
Кино

Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим

В Сети опубликован трейлер фильма «Путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим в главного роли.
Телепрограмма 06:23
Общество

В России отключили аналоговое телевещание

РИА Новости 04:55
Политика

В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»

Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».
РБК 06:34
Общество

Антитабачную концепцию внесли на согласование в правительство

Новый проект антитабачной концепции внесен на рассмотрение в правительство 10 октября.
ТАСС 05:18
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Политика

CNN осудил сторонников Трампа за видео с расстрелом представителей СМИ

Видео, в котором хозяин Белого дома Дональд Трамп «расстреливает» из автомата представителей СМИ и своих политических оппонентов, вызвало сожаление у американского телеканала CNN.
Телеканал 360° 04:26
Политика

Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым

Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом.
ФАН 12 октября в 19:45
Происшествия

Последствия тайфуна «Хагибис», прошедшего по Японии, показали на видео

Разрушительный тайфун "Хагибис" накрыл восток и центральные районы Японии, эвакуировано из затопленных и разрушенных городов и поселков более 30 тысяч человек.
Московский Комсомолец 03:42
Армия и оружие

Сирийская армия начала переброску сил на курдские территории

Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная компания турецкой армии и союзных им сил, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
РИА Новости вчера в 13:35
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
RT на русском 05:47
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал слухи о скорой смерти Заворотнюк

Вечерний курьер 04:49
Политика

Каталонских политиков приговорили к срокам до 13 лет за референдум

Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, к тюремному заключению от 9 до 13 лет.
Газета.Ru 03:45
Экономика

Пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам

С 2024 года продовольственные компании по инициативе Минприроды могут внести в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду.
Российская газета 04:24
Финансы

Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета

Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
РИА Новости 04:44
Политика

Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Газета.Ru вчера в 12:23
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
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