Общество
ТАССКудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года
Негативная ситуация с долгостроями может быть повернута в позитивное русло за два-три года. Такой прогноз сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин на селекторном совещании по проблемам незавершенного строительства.
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Происшествия
Три человека получили ранения при стрельбе в Торонто
Неизвестный открыл стрельбу по пассажирам автомобиля в Торонто.
Политика
Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Политика
Помпео обсудил с главой МИД ФРГ санкции по «Северному потоку — 2»
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом, в ходе которых обсуждались американские санкции против участников проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает пресс-служба Госдепа Соединенных Штатов.
Политика
Госдеп считает Россию нарушителем свободы вероисповедания
Государственный департамент США возобновил включение России в список стран, вызывающих обеспокоенность из-за нарушений свободы вероисповедания.
Экономика
Госдолг Франции впервые с 2017 года превысил ВВП
Государственный долг Франции вырос в третьем квартале 2019 года до 100,4% от ВВП, превысив его впервые с 2017 года.
Экономика
Власти Грузии заявили о «позитивной динамике туризма»
Министр экономики Грузии Натия Турнава в ходе выступления в парламенте заявила, что грузинские власти продолжают развивать сферу туризма, несмотря на отмену прямого авиасообщения с Россией.
Армия и оружие
Пентагон: США останутся в Сирии до гарантированного поражения ИГ
В настоящее время американские военные размещены на 11 базах и блокпостах в Сирии.
Футбол
«Рома» на выезде разгромила «Фиорентину»
Римская «Рома» одержала гостевую победу над «Фиорентиной» (4:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии.
Игры
Авторитетное СМИ поставило «Ведьмаку» 0 баллов, не удосужившись его досмотреть
Оба критика решили не досматривать сериал, поскольку «жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на драмы от Netflix» и лучше бы руководители стримингового кинотеатра оставили в эфире «более дешёвый и более развлекательный» The Good Cop.
Происшествия
В ГСЧС Одесской области сменилось руководство после пожара в колледже
В одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 ноября произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек, 30 пострадали.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Происшествия
В больнице подмосковного Королева произошло возгорание
Возгорание произошло в одной из больниц подмосковного Королева.
Технологии
СМИ узнали о секретной команде в Apple для разработки спутников
Apple собрала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии передачи данных.
Кино
В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Происшествия
В Воронежской области на трассе столкнулись восемь автомобилей
Ранее сообщалось, что у населенного пункта Верхний Мамон столкнулись 11 автомобилей, в том числе грузовая "Газель".
Экономика
Оценка роста ВВП США в III квартале сохранена на уровне 2,1%
Фото: EPA / PETER FOLEY Экономика США в III квартале выросла на 2,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли страны.
Футбол
«Хоффенхайм» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в бундеслиге
"Хоффенхайм" на своем поле одержал волевую победу над дортмундской "Боруссией" в 17-м туре чемпионата Германии по футболу.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Кино
«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 3» превратят в мюзикл
Религия
Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
Общество
Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных миллиардеров года. Вместе с ними оказались и те, кто за эти 12 месяцев провалился.
Здоровье
Нижегородская область хочет получить 10 млрд руб. на развитие медицины
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам пресс-конференции Владимира Путина сегодня, 19 декабря, сообщил о том, что регион направит около 10 млрд рублей на программу развития первичной медпомощи.
Политика
Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии
Россия и Китай наложили вето на резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта, которые предложили продлить на год предоставление трансграничной гуманитарной помощи жителям Сирии.
Экономика
В «AliExpress» спрогнозировали возвращение россиян на вещевые рынки
Снижение порога беспошлинного ввоза посылок из заграничных онлайн-магазинов может негативно сказаться на онлайн-шопинге россиян из регионов.
Здоровье
Активированный уголь оказался бесполезен при алкогольном отравлении
Специалисты заявили о бесполезности активированного угля и других сорбентов при алкогольном отравлении.
Политика
Путина спросили про бизнес дочерей
Кино
«Ирландец» может стать последней картиной Мартина Скорсезе
Голливудский режиссер Мартин Скорсезе намекнул, что "Ирландец" станет его последней картиной.
Футбол
Netflix анонсировал сериал про фанатов «Наполи»
Развлекательная компания и поставщик фильмов Netflix в своём официальном «твиттере» анонсировала выход сериала, посвящённого активным болельщикам «Наполи».
Экономика
В России вырастут розничные цены на водку и коньяк
Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.