Общество

ТАССТАССКудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года

Негативная ситуация с долгостроями может быть повернута в позитивное русло за два-три года. Такой прогноз сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин на селекторном совещании по проблемам незавершенного строительства.
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Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года

ТАСС12:24

В Счётной палате предложили меры для решения проблемы долгостроев

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Кудрин придумал решение проблемы долгостроев

News.ru12:56

Кудрин перечислил меры для решения проблемы долгостроев за три года

РБК17:28

Кудрин назвал способы решения проблемы долгостроев за три года

Lenta.ru18:17
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Оба критика решили не досматривать сериал, поскольку «жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на драмы от Netflix» и лучше бы руководители стримингового кинотеатра оставили в эфире «более дешёвый и более развлекательный» The Good Cop.
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Возгорание произошло в одной из больниц подмосковного Королева.
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Apple собрала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии передачи данных.
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В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
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Оценка роста ВВП США в III квартале сохранена на уровне 2,1%

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«Хоффенхайм» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в бундеслиге

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Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык

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Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

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В «AliExpress» спрогнозировали возвращение россиян на вещевые рынки

Снижение порога беспошлинного ввоза посылок из заграничных онлайн-магазинов может негативно сказаться на онлайн-шопинге россиян из регионов.
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Специалисты заявили о бесполезности активированного угля и других сорбентов при алкогольном отравлении.
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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