Экономика
ТАССКудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года
Негативная ситуация с долгостроями может быть повернута в позитивное русло за два-три года. Такой прогноз сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин на селекторном совещании по проблемам незавершенного строительства.
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Происшествия
Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына
В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.
Здоровье
В Якутии работникам торговли, кафе и ресторанов поставят прививки от кори
В ходе совещания принято решение в эти выходные провести массовую вакцинацию работников торговли от кори.
Политика
Россия и Китай заблокировали решение по Сирии в ООН
Россия заблокировала проект резолюции "гуманитарной тройки" в Совете безопасности.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская похудела на 14 килограммов после расставания с мужем
Сама Лолита ни о чем не жалеет и старается не следить за дальнейшей жизнью экс-супруга Дмитрия Иванова.
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено
Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Происшествия
В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП
Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Футбол
«Ливерпуль» будет отыгрываться
Гаджеты
EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor
Стоит отметить, что начинается публичное тестирование EMUI 10 на смартфонах Huawei Nova 5 Pro и Honor 8X.
Политика
Пушков назвал Украину «глубокой культурной провинцией»
Российский сенатор Алексей Пушков назвал Украину "глубокой культурной провинцией".
Политика
Россия и Украина договорились об условиях транзита газа
На переговорах в Берлине Москва и Киев достигли принципиального согласия по условиям транзита газа.
Общество
Суд в Москве подтвердил приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар
Московский областной суд по итогам заседания 19 декабря оставил без изменений приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, осуждённой на 7,5 года лишения свободы за контрабанду наркотиков.
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
С 1 января 2020 года вступят в силу 5 новых законов, которые очень огорчат российских автовладельцев.
Музыка
Мэрайя Кэри записала новый клип на All I Want For Christmas Is You
Певица Мэрайя Кэри выпустила новый клип на свой рождественский хит All I Want For Christmas Is You, отпраздновавший на днях 25-летие.
Космос
Астрономы сообщили о пропаже почти ста звезд
В последнем исследовании астрономы сравнивали каталог Военно-морской обсерватории США USNO-B1.0, датируемый 1950-ми годами и содержащий более миллиарда объектов (звезд и галактик), с текущими наборами данных, включая релиз «Pan-STARRS1 DR1», выпущенный три года назад.
Кино
«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис
Политика
Путин высказался о резолюции Европарламента о Второй мировой
На встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», передает ТАСС.
Гаджеты
Apple представила компьютер по цене однокомнатной квартиры
Авто
Дилеры пообещали подорожание автомобилей с января
Не ждать новогодних чудес по части цен на автомобили призвал президент группы Favorit Motors Владимир Попов, предупредивший, что все машины, по крайней мере, в среднем ценовом сегменте, точно подорожают минимум на 35-100 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Гаджеты
Apple заработала 66% всей прибыли на рынке смартфонов в 2019 году
Согласно исследованию компании Counterpoint Research «купертиновкая» компания в третьем квартале 2019-го года заработала 66% прибыли от всего рынка смартфонов, а это меньше чем годом ранее, когда у Apple показатель был 80%.
Армия и оружие
Трамп официально объявил о создании Космических войск США
Президент США Дональд Трамп в пятницу официально объявил о создании Космических войск.
Наука
Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины
Исследователи из Копенгагенского института смогли выявить ДНК человека из маленького кусочка смолы возрастом 5,7 тыс. лет, обнаруженного в ходе археологических изучений в местечке Сюльтхольм на юге Дании.
Политика
Белый дом заставил демократов отказаться от немедленной помощи Украине
Представители Демократической партии планировали включение пункта о выделении $250 млн на военную помощь Украине в пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году.
Происшествия
Станции московского метро проверяют после анонимных угроз
Ранее сегодня в экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
По данным источников в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию украинского конфликта, участвовать в процессе обмена пленными отказались около 40 человек, которых Киев собирался передать самопровозглашенным республикам Донбасса, пишет "Коммерсантъ".
Политика
Британский парламент во втором чтении поддержал законопроект о Brexit
Палата общин парламента Великобритании одобрила во втором чтении законопроект о выходе страны из Европейского союза 31 января 2020 года, передает Reuters.
Культура
Аскер Бербеков из КБР призвал поклонников поддержать его в «Голосе»
Участник шоу «Голос-8» из Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков призвал поклонников проголосовать за него в проекте.
Экономика
В России вырастут цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.