Экономика

ТАССТАССКудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года

Негативная ситуация с долгостроями может быть повернута в позитивное русло за два-три года. Такой прогноз сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин на селекторном совещании по проблемам незавершенного строительства.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года

ТАСС12:24

В Счётной палате предложили меры для решения проблемы долгостроев

Говорит Москва12:28

Кудрин придумал решение проблемы долгостроев

News.ru12:56

Кудрин перечислил меры для решения проблемы долгостроев за три года

РБК17:28

Кудрин назвал способы решения проблемы долгостроев за три года

Lenta.ru18:17

Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроя

Коммерсантъ18:38

Решение проблемы долгостроев предложили в Счетной палате

Газета.Ru20:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 21:39, Ашберн
Политика

Компания Allseas приостановила работу на «Северном потоке-2»

Компания Allseas приостановила работу на трубопроводе "Северный поток 2" из-за угроз США.
Российская газета 20:40
Политика

Россия и Украина договорились об условиях транзита газа

На переговорах в Берлине Москва и Киев достигли принципиального согласия по условиям транзита газа.
ИжевскИнфо.РУ 00:58
Армия и оружие

Армия Сирии отразила две атаки боевиков в Идлибе

ТАСС 14:01
Происшествия

Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке

Вести.Ru вчера в 12:24
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем

Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Актуальные Новости 00:21
Культура

Лепс поможет Панайотову попасть на «Евровидение-2020» в Нидерландах

RuNews24.ru 05:55
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

ТАСС 03:42
Политика

Путин одобрил идею межпарламентского диалога в «нормандском формате»

Российский президент Владимир Путин положительно оценил идею организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате» по урегулированию на Украине.
NewInform 05:21
Общество

Губерниев назвал Сталина трусом

Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обвинил Иосифа Сталина в трусости в первые дни Великой Отечественной войны.
Политика Сегодня 08:00
Авто

Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей

Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Letnews.ru 11:55
Общество

В Роскачестве оценили российские игристые вина

Газета.Ru 02:45
Политика

Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной

Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru вчера в 09:22
Технологии

Wargaming.net потребовала $1,6 млн с бывших сотрудников

Общая сумма иска составила $1,69 млн. Об этом заявила сама Blitz Team.
CyberSport.ru вчера в 11:06
Общество

Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт

Роскомнадзор должен провести перепись сотовых абонентов и создать единую базу сим-карт, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, пишет РБК.
РИА Новости 05:52
Армия и оружие

Трамп официально объявил о создании Космических войск США

Президент США Дональд Трамп в пятницу официально объявил о создании Космических войск.
Российская газета 21:09
Политика

Запахло газом: РФ и Украина договорились о транзите голубого топлива

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, напротив, заявлял, что Киев готов подписать новый контракт на транзит российского газа без предварительного урегулирования вопроса компенсации в $3 млрд.
Известия 16:25
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
РИА Новости 21:24
Кино

Опубликован трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»

Газета.Ru 05:37
Происшествия

В ДТП в Оренбургской области погибли четыре человека

ТАСС 10:31
Экономика

Сбербанк и Mail.ru закрыли сделку по созданию совместной компании

Структура управления предусматривает создание совета директоров.
Говорит Москва вчера в 04:12
Политика

Белый дом заставил демократов отказаться от немедленной помощи Украине

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила демократов в Палате представителей Конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 19:07
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК вчера в 23:00
Биатлон

Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси

Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Газета.Ru 09:45
Технологии

В Китае запустят искусственное Солнце

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.
ToDay News Ufa вчера в 05:51
Кино

Четвертая часть «Мажора» выйдет в 2021 году

Ревизор.ру 05:47
Хоккей

«Спартак» победил «Сочи» в овертайме

Газета.Ru 14:22
Космос

Специалисты NASA и Boeing заявили о штатной работе систем Starliner

Специалисты NASA и корпорации Boeing полагают, что системы космического корабля Starliner в настоящее время работают штатно.
ТАСС 19:35
Здоровье

Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы

Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
ToDay News Ufa вчера в 15:57
Происшествия

Похищенного младенца нашли спустя 55 лет

В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Lenta.ru 04:20
Происшествия

Во Франции хирург обвиняется в изнасиловании 349 детей

Во Франции местного хирурга Жоэля Ле Скуарнека обвиняют в изнасиловании и домогательствах по отношению к 349 детей на протяжении 30 лет.
Газета.Ru 15:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Федеральный орган исполнительной власти, образованный указом Президента Российской Федерации 1 ноября 2013 года путём преобразования Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Министр - Владимир Владимирович Якушев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное