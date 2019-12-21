Экономика
ТАССКудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года
Негативная ситуация с долгостроями может быть повернута в позитивное русло за два-три года. Такой прогноз сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин на селекторном совещании по проблемам незавершенного строительства.
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Политика
Компания Allseas приостановила работу на «Северном потоке-2»
Компания Allseas приостановила работу на трубопроводе "Северный поток 2" из-за угроз США.
Политика
Россия и Украина договорились об условиях транзита газа
На переговорах в Берлине Москва и Киев достигли принципиального согласия по условиям транзита газа.
Происшествия
Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Политика
Путин одобрил идею межпарламентского диалога в «нормандском формате»
Российский президент Владимир Путин положительно оценил идею организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате» по урегулированию на Украине.
Общество
Губерниев назвал Сталина трусом
Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обвинил Иосифа Сталина в трусости в первые дни Великой Отечественной войны.
Авто
Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей
Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Политика
Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной
Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Технологии
Wargaming.net потребовала $1,6 млн с бывших сотрудников
Общая сумма иска составила $1,69 млн. Об этом заявила сама Blitz Team.
Общество
Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт
Роскомнадзор должен провести перепись сотовых абонентов и создать единую базу сим-карт, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, пишет РБК.
Армия и оружие
Трамп официально объявил о создании Космических войск США
Президент США Дональд Трамп в пятницу официально объявил о создании Космических войск.
Политика
Запахло газом: РФ и Украина договорились о транзите голубого топлива
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, напротив, заявлял, что Киев готов подписать новый контракт на транзит российского газа без предварительного урегулирования вопроса компенсации в $3 млрд.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
Экономика
Сбербанк и Mail.ru закрыли сделку по созданию совместной компании
Структура управления предусматривает создание совета директоров.
Политика
Белый дом заставил демократов отказаться от немедленной помощи Украине
Администрация президента США Дональда Трампа вынудила демократов в Палате представителей Конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Биатлон
Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси
Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Технологии
В Китае запустят искусственное Солнце
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.
Кино
Четвертая часть «Мажора» выйдет в 2021 году
Хоккей
«Спартак» победил «Сочи» в овертайме
Космос
Специалисты NASA и Boeing заявили о штатной работе систем Starliner
Специалисты NASA и корпорации Boeing полагают, что системы космического корабля Starliner в настоящее время работают штатно.
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
Происшествия
Похищенного младенца нашли спустя 55 лет
В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Происшествия
Во Франции хирург обвиняется в изнасиловании 349 детей
Во Франции местного хирурга Жоэля Ле Скуарнека обвиняют в изнасиловании и домогательствах по отношению к 349 детей на протяжении 30 лет.