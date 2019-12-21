Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал способы решения проблемы долгостроев за два-три года. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.

Кудрин назвал способы решения проблемы долгостроев за три года

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