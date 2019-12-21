Общество
Lenta.ruКудрин назвал способы решения проблемы долгостроев за три года
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал способы решения проблемы долгостроев за два-три года. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.
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Космос
«Протон-М» с метеоспутником вывезли на стартовый комплекс Байконура
Ракета-носитель "Протон-М", которой 24 декабря предстоит отправить на орбиту метеорологический спутник "Электро-Л" номер 3, вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил Роскосмос.
Происшествия
Во Владимирской области три человека погибли в ДТП
Происшествия
Грузовик врезался в пять машин на трассе в Ленинградской области
Грузовик Daf врезался в пять автомобилей на 142-м километре трассы "Скандинавия" в Ленинградской области.
Политика
Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу
Санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу сразу после подписания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на разъяснение Министерства финансов США.
Экономика
Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством
Экономические реформы в России в 1990-х годах были необходимы, чтобы предотвратить распад страны.
Армия и оружие
В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»
В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Происшествия
Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области
Автомобиль "скорой помощи" и "Газель" столкнулись на 205 км трассы Бийск - Новокузнецк, сообщило управление МВД по Кемеровской области в субботу.
Космос
Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner
Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Происшествия
Посетителя бара в Екатеринбурге задержали за стрельбу в официанта
Полицейские в Екатеринбурге задержали посетителя бара "Огонек", который подозревается в том, что дважды выстрелил из травматического пистолета в официанта, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Эдмонтон», Малкин набрал 30-е очко в сезоне
Российский нападающий набрал 30 очков (9+21) в нынешнем регулярном чемпионате. Для «Эдмонтона» это шестое поражение в семи последних играх.
Политика
NYT отследила перемещения агентов Секретной службы, охраняющих Трампа
"Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа", - сообщила газета, не уточнив при этом, каким образом к ней попала эта база данных.
Политика
ЕР выступила против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час.
Политика
Корпоратив партии Зеленского обсудили в Сети
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Экономика
Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года
Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Происшествия
Журналистку ударили при задержании в доме матери стрелка с Лубянки
Корреспондентку издания Baza Анну Никитину ударил оперативник, руководивший обыском в квартире матери предполагаемого стрелка с Лубянки Евгения Манюрова.
Единоборства
Джейкобс победил Чавеса техническим нокаутом
Происшествия
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Политика
Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Происшествия
Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков
Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Экономика
Коллекторы посоветовали не брать кредиты перед Новым годом
Чтобы не возникло проблем с обязательствами перед банками, лучше отложить сумму ежемесячного платежа.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после гибели трех человек в Тулуне
Политика
WP узнала об отказе Белого дома выделить срочную помощь Украине
Как отмечает WP, Белый дом отказался выделить Киеву военную помощь на фоне скандала вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Общество
Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения
Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
Политика
Россия и Украина договорились о транзите газа в Европу
Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» договорились об условиях решения спора в Стокгольмском арбитраже, а также о сроках и объемах транзита газа в Европу.
Общество
Диетолог рассказала об опасном количестве икры на Новый год
Диетолог Маргарита Королева заявила, что организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве.
Кино
В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Музыка
Подопечная Шнурова на шоу «Голос» провалила исполнение песни «Сплина»
Зрители шоу «Голос» подвергли критике Рагду Ханиеву, которая, по их мнению, не справилась с исполнением песни «Выхода нет» группы «Сплин».
Экономика
В «AliExpress» спрогнозировали возвращение россиян на вещевые рынки
Снижение порога беспошлинного ввоза посылок из заграничных онлайн-магазинов может негативно сказаться на онлайн-шопинге россиян из регионов.
Единоборства