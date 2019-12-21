Общество

Lenta.ruLenta.ruКудрин назвал способы решения проблемы долгостроев за три года

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал способы решения проблемы долгостроев за два-три года. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года

ТАССвчера в 12:24

В Счётной палате предложили меры для решения проблемы долгостроев

Говорит Москвавчера в 12:28

Кудрин придумал решение проблемы долгостроев

News.ruвчера в 12:56

Кудрин перечислил меры для решения проблемы долгостроев за три года

РБКвчера в 17:28

Кудрин назвал способы решения проблемы долгостроев за три года

Lenta.ruвчера в 18:17

Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроя

Коммерсантъвчера в 18:38

Кудрин придумал, как быстро решить проблему долгостроя в России

URA.Ru00:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 01:09, Ашберн
Космос

«Протон-М» с метеоспутником вывезли на стартовый комплекс Байконура

Ракета-носитель "Протон-М", которой 24 декабря предстоит отправить на орбиту метеорологический спутник "Электро-Л" номер 3, вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил Роскосмос.
РИА Новости 00:54
Происшествия

Во Владимирской области три человека погибли в ДТП

РИА Новости 00:34
Происшествия

Грузовик врезался в пять машин на трассе в Ленинградской области

Грузовик Daf врезался в пять автомобилей на 142-м километре трассы "Скандинавия" в Ленинградской области.
ТАСС 00:11
Политика

Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу

Санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу сразу после подписания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на разъяснение Министерства финансов США.
Газета.Ru вчера в 22:33
Экономика

Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством

Экономические реформы в России в 1990-х годах были необходимы, чтобы предотвратить распад страны.
РБК 00:34
Армия и оружие

В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Газета.Ru 00:50
Происшествия

Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области

Автомобиль "скорой помощи" и "Газель" столкнулись на 205 км трассы Бийск - Новокузнецк, сообщило управление МВД по Кемеровской области в субботу.
Интерфакс вчера в 23:48
Космос

Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Российская газета 00:00
Происшествия

Посетителя бара в Екатеринбурге задержали за стрельбу в официанта

Полицейские в Екатеринбурге задержали посетителя бара "Огонек", который подозревается в том, что дважды выстрелил из травматического пистолета в официанта, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
ТАСС 00:20
Хоккей

«Питтсбург» обыграл «Эдмонтон», Малкин набрал 30-е очко в сезоне

Российский нападающий набрал 30 очков (9+21) в нынешнем регулярном чемпионате. Для «Эдмонтона» это шестое поражение в семи последних играх.
Sportbox.RU вчера в 23:32
Политика

NYT отследила перемещения агентов Секретной службы, охраняющих Трампа

"Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа", - сообщила газета, не уточнив при этом, каким образом к ней попала эта база данных.
ТАСС вчера в 18:06
Политика

ЕР выступила против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час.
Lenta.ru вчера в 11:26
Политика

Корпоратив партии Зеленского обсудили в Сети

News.ru вчера в 23:18
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Экономика

Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года

Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Lenta.ru вчера в 18:35
Происшествия

Журналистку ударили при задержании в доме матери стрелка с Лубянки

Корреспондентку издания Baza Анну Никитину ударил оперативник, руководивший обыском в квартире матери предполагаемого стрелка с Лубянки Евгения Манюрова.
Lenta.ru вчера в 07:51
Единоборства

Джейкобс победил Чавеса техническим нокаутом

Чемпионат вчера в 23:57
Происшествия

В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

РИА Новости вчера в 10:46
Политика

Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:57
Происшествия

Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков

Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Эхо Москвы вчера в 12:30
Экономика

Коллекторы посоветовали не брать кредиты перед Новым годом

Чтобы не возникло проблем с обязательствами перед банками, лучше отложить сумму ежемесячного платежа.
Известия вчера в 21:19
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после гибели трех человек в Тулуне

Lenta.ru вчера в 22:11
Политика

WP узнала об отказе Белого дома выделить срочную помощь Украине

Как отмечает WP, Белый дом отказался выделить Киеву военную помощь на фоне скандала вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РБК вчера в 23:52
Общество

Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения

Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
News.ru вчера в 15:16
Политика

Россия и Украина договорились о транзите газа в Европу

Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» договорились об условиях решения спора в Стокгольмском арбитраже, а также о сроках и объемах транзита газа в Европу.
Фонтанка.Ру вчера в 14:02
Общество

Диетолог рассказала об опасном количестве икры на Новый год

Диетолог Маргарита Королева заявила, что организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве.
Известия вчера в 20:49
Кино

В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Inc-news.ru 19 декабря в 04:30
Музыка

Подопечная Шнурова на шоу «Голос» провалила исполнение песни «Сплина»

Зрители шоу «Голос» подвергли критике Рагду Ханиеву, которая, по их мнению, не справилась с исполнением песни «Выхода нет» группы «Сплин».
Экономика сегодня 01:04
Экономика

В «AliExpress» спрогнозировали возвращение россиян на вещевые рынки

Снижение порога беспошлинного ввоза посылок из заграничных онлайн-магазинов может негативно сказаться на онлайн-шопинге россиян из регионов.
Компания 19 декабря в 05:22
Единоборства

Дебютный бой Барнетта в Bellator отменен

Матч ТВ вчера в 23:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное