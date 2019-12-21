Общество
КоммерсантъКудрин предложил меры для решения проблемы долгостроя
Решить проблему долгостроя можно за два-три года, считает председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин. Такое заявление он сделал 20 декабря на селекторном совещании по проблемам незавершенного строительства, сообщает пресс-служба СП.
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Армия и оружие
Россия испытала новейший комплекс ПВО «Гибка-С»
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
Политика
В Германии назвали санкции США по «Северному потоку-2» непонятными
В Германии назвали «непонятными» введенные США санкции в отношении реализации проекта строительства «Северного потока-2».
Политика
WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине
Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.
Политика
Владимир Путин заявил, что новой пенсионной реформы не будет
Девушка уточнила, грядет ли в стране новая пенсионная реформа и будет ли стабильность в этой сфере. Ответ Путина был весьма лаконичен.
Политика
Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Общество
Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные
Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.
Политика
Небензя оценил итоги заседания Совбеза ООН по Сирии
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя оценил итоги заседания Совета безопасности ООН по механизму трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Политика
Резолюция Европарламента о Второй мировой задела Путина
Президент России Владимир Путин признался, что его удивила и задела сентябрьская резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы».
Биатлон
Миронова стала четвертой в спринте в Анси, Экхофф выиграла
Анси (Франция) Кубок мира Женщины Спринт 7,5 км 1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 20.27,0 (1 шт. круг) 2. Жюстин Бреза (Франция) — отставание 6,2 (0) 3. Маркета Давидова (Чехия) — 20,5 (0) 4. Светлана Миронова (Россия) — 22,5 (0) 5. Дениза Херманн (Германия) — 29,7 (2) 6. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 31,7 (1) 18.
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе возле здания ФСБ в центре Москвы
В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Baza.
Армия и оружие
Трамп объявил о создании Космических войск США
Единоборства
Дебютный бой Барнетта в Bellator отменен
Политика
В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»
Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
Спорт
СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории
«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Светланы Петренко.
Космос
Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Boeing
Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner фирмы Boeing, не сумевшему попасть на Международную космическую станцию.
Политика
Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Авто
«Яндекс.Авто» получит обновленный дизайн и новые функции
Компания Яндекс 19 декабря выпускает новую версию системы бортового компьютера «Яндекс.Авто» с улучшенным дизайном и рядом долгожданных функций.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»
Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Авто
Столичная полиция перечислила самые популярные у угонщиков машины
В столичном главке Министерства внутренних дел рассказали, автомобили каких марок чаще всего угоняют в Москве.
Происшествия
Журналистку ударили при задержании в доме матери стрелка с Лубянки
Корреспондентку издания Baza Анну Никитину ударил оперативник, руководивший обыском в квартире матери предполагаемого стрелка с Лубянки Евгения Манюрова.
Авто
Немецко-китайский Borgward BX3 поступил в продажу
Бюджетный кроссовер Borgward BX3, запатентованный в России этой осенью, наконец, представили официально.
Политика
Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии
По словам главы государства, Белоруссия платит 127 долларов за тысячу кубометров газа, а другие страны — по 200 долларов, такими образом доходность от продаж отличается в четыре раза.
Гаджеты
Xiaomi выпустила для Redmi Note 8 Pro сверхпрочное защитное стекло
Специально для смартфона Redmi Note 8 Pro компания Xiaomi разработала новое защитное стекло Xiaomi Mi Protective Glass.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Общество
В Волгограде открыли памятник Сталину
Памятник Иосифу Сталину открыли в пятницу в центре Волгограда, местные коммунисты приурочили это событие к 140-й годовщине со дня рождения генералиссимуса.