Общество

КоммерсантъКоммерсантъКудрин предложил меры для решения проблемы долгостроя

Решить проблему долгостроя можно за два-три года, считает председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин. Такое заявление он сделал 20 декабря на селекторном совещании по проблемам незавершенного строительства, сообщает пресс-служба СП.
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Кудрин придумал, как быстро решить проблему долгостроя в России

URA.Ru00:38

Кудрин перечислил меры для решения проблемы долгостроев за три года

РБКвчера в 17:28

Кудрин назвал способы решения проблемы долгостроев за три года

Lenta.ruвчера в 18:17

Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроя

Коммерсантъвчера в 18:38

Кудрин придумал решение проблемы долгостроев

News.ruвчера в 12:56

В Счётной палате предложили меры для решения проблемы долгостроев

Говорит Москвавчера в 12:28

Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года

ТАССвчера в 12:24
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Армия и оружие

Россия испытала новейший комплекс ПВО «Гибка-С»

Российская газета 02:21
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 09:15
Политика

В Германии назвали санкции США по «Северному потоку-2» непонятными

В Германии назвали «непонятными» введенные США санкции в отношении реализации проекта строительства «Северного потока-2».
Актуальные Новости вчера в 07:22
Политика

WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине

Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.
Газета.Ru 01:15
Политика

Владимир Путин заявил, что новой пенсионной реформы не будет

Девушка уточнила, грядет ли в стране новая пенсионная реформа и будет ли стабильность в этой сфере. Ответ Путина был весьма лаконичен.
Волга-Каспий 19 декабря в 06:47
Политика

Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года

Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Вести.Ru вчера в 14:46
Общество

Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные

Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.
Вести-Томск вчера в 06:40
Политика

Небензя оценил итоги заседания Совбеза ООН по Сирии

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя оценил итоги заседания Совета безопасности ООН по механизму трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 23:36
Политика

Резолюция Европарламента о Второй мировой задела Путина

Президент России Владимир Путин признался, что его удивила и задела сентябрьская резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы».
Национальная служба новостей вчера в 08:58
Биатлон

Миронова стала четвертой в спринте в Анси, Экхофф выиграла

Анси (Франция) Кубок мира Женщины Спринт 7,5 км 1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 20.27,0 (1 шт. круг) 2. Жюстин Бреза (Франция) — отставание 6,2 (0) 3. Маркета Давидова (Чехия) — 20,5 (0) 4. Светлана Миронова (Россия) — 22,5 (0) 5. Дениза Херманн (Германия) — 29,7 (2) 6. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 31,7 (1) 18.
Спорт-Экспресс вчера в 09:33
Происшествия

СМИ сообщили о стрельбе возле здания ФСБ в центре Москвы

В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Baza.
Росбалт 19 декабря в 10:29
Армия и оружие

Трамп объявил о создании Космических войск США

РИА Новости вчера в 20:07
Единоборства

Дебютный бой Барнетта в Bellator отменен

Матч ТВ вчера в 23:59
Происшествия

В Ленинградской области в ДТП с грузовиком сгорели пять легковушек

РИА Новости 00:27
Политика

В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
РИА Новости вчера в 20:23
Общество

«Протон-М» с метеоспутником вывезли на стартовый комплекс Байконура

РИА Новости 00:54
Спорт

СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории

«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Светланы Петренко.
RT на русском 02:22
Космос

Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Boeing

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner фирмы Boeing, не сумевшему попасть на Международную космическую станцию.
РИА Новости вчера в 23:50
Политика

Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Газета.Ru вчера в 13:57
Авто

«Яндекс.Авто» получит обновленный дизайн и новые функции

Компания Яндекс 19 декабря выпускает новую версию системы бортового компьютера «Яндекс.Авто» с улучшенным дизайном и рядом долгожданных функций.
SpeedMe 19 декабря в 04:05
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»

Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Kinonews.ru 19 декабря в 02:02
Авто

Столичная полиция перечислила самые популярные у угонщиков машины

В столичном главке Министерства внутренних дел рассказали, автомобили каких марок чаще всего угоняют в Москве.
Вечерняя Москва 19 декабря в 20:32
Происшествия

Журналистку ударили при задержании в доме матери стрелка с Лубянки

Корреспондентку издания Baza Анну Никитину ударил оперативник, руководивший обыском в квартире матери предполагаемого стрелка с Лубянки Евгения Манюрова.
Lenta.ru вчера в 07:51
Авто

Немецко-китайский Borgward BX3 поступил в продажу

Бюджетный кроссовер Borgward BX3, запатентованный в России этой осенью, наконец, представили официально.
Автоновости дня вчера в 04:40
Политика

Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии

По словам главы государства, Белоруссия платит 127 долларов за тысячу кубометров газа, а другие страны — по 200 долларов, такими образом доходность от продаж отличается в четыре раза.
Lenta.ru 19 декабря в 06:47
Гаджеты

Xiaomi выпустила для Redmi Note 8 Pro сверхпрочное защитное стекло

Специально для смартфона Redmi Note 8 Pro компания Xiaomi разработала новое защитное стекло Xiaomi Mi Protective Glass.
Что происходит вчера в 05:32
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы

REGNUM вчера в 23:48
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Матч ТВ вчера в 03:39
Общество

В Волгограде открыли памятник Сталину

Памятник Иосифу Сталину открыли в пятницу в центре Волгограда, местные коммунисты приурочили это событие к 140-й годовщине со дня рождения генералиссимуса.
ТАСС вчера в 07:40
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