Общество
ТАССКудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года
Негативная ситуация с долгостроями может быть повернута в позитивное русло за два-три года. Такой прогноз сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин на селекторном совещании по проблемам незавершенного строительства.
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Космос
Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner
Экономика
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Политика
Россия и Украина подписали договоренность о продолжении транзита газа
«Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует издание заявление сотрудника госкорпорации «Газпром».
Спорт
США нарушали антидопинговые правила чаще России
У России зафиксировано 82 нарушения. Что касается видов спорта с наиболее частыми нарушениями антидопинговых правил, то им стал бодибилдинг.
Кино
В России выходит девятый эпизод «Звездных войн»
На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".
Происшествия
Посетителя бара в Екатеринбурге задержали за стрельбу в официанта
Полицейские в Екатеринбурге задержали посетителя бара "Огонек", который подозревается в том, что дважды выстрелил из травматического пистолета в официанта, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Политика
Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций
Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.
Политика
WP узнала об отказе Белого дома выделить срочную помощь Украине
Как отмечает WP, Белый дом отказался выделить Киеву военную помощь на фоне скандала вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Хоккей
Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Нью-Джерси» в НХЛ
Овечкин ещё отметился результативной передачей, набрав, таким образом, два очка.
Происшествия
Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
Происшествия
В Тулуне возбудили уголовное дело после гибели трех человек при обвале
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Общество
В Домодедово задержали сразу 40 израильтян
Посольство Израиля в Москве сообщило о задержании около 40 своих граждан в аэропорту Домодедово. Причины пока остаются неизвестными.
Происшествия
Суд в Швеции пожалел изнасиловавших женщину беженцев
Суд в Стокгольме (Швеция) пожалел и отказался депортировать двух беженцев из Эритреи, изнасиловавших и избивших местную жительницу.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Экономика
Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года
Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Политика
Небензя назвал проигравших по итогам заседания Совбеза ООН по Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал итоги заседания Совбеза ООН по механизму трансграничной гумпомощи Сирии, отметив, что сирийские граждане рискуют в будущем остаться без помощи, сообщается на сайте российского постпредства.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП во Владимирской области
"Три человека погибли в ДТП, которое произошло около 6 часов утра в субботу на 23-м километре автодороги Сенинские Дворики - Ковров - Шуя в Ковровском районе", - сообщила представитель пресс-службы.
Общество
Открылась продажа субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток
Российские авиаперевозчики "Аэрофлот" и S7 Airlines начали продавать авиабилеты по субсидируемым тарифам в экономическом классе на следующий год в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград.
Политика
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
Общество
Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе
Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Происшествия
Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии
Кино
IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
«Хищные птицы» возглавили рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года, составленный крупнейшим профильным сайтом IMDB.
Здоровье
Эти три продукта защитят от рака
Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Наука
Активный образ жизни не помог детям индейцев потратить больше калорий
Считается, что при этом организму потребуется потратить больше энергии и не останется излишков питательных веществ, которые можно было бы запасти в жировой ткани.
Единоборства
Джейкобс победил Чавеса техническим нокаутом
В ночь с 20 на 21 декабря мск в Финиксе (штат Аризона, США) состоялся турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились экс-чемпион мира в среднем весе по версии WBC Хулио Сезар Чавес-младший и экс-чемпион мира в среднем дивизионе по версии IBF Дэниел Джейкобс.
Армия и оружие
В США оценили новый автомат спецназа России
В США оценили новый автомат АСМ, предназначенный для спецназа России. Штурмовая винтовка с глушителем получила название «бесшумная смерть».
Технологии
Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна
Армия и оружие
«Севмаш» в 2020 году поставит флоту четыре атомные подлодки
В интервью ТАСС глава «Севмаша» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко сообщил о планах предприятия передать в 2020 Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).