Общество
ТАССКудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года
Негативная ситуация с долгостроями может быть повернута в позитивное русло за два-три года. Такой прогноз сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин на селекторном совещании по проблемам незавершенного строительства.
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Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Экономика
Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года
Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Музыка
София Ротару заменит Пугачёву на новогоднем «Голубом огоньке»
София Ротару выступит в эфире новогодней программы «Голубой огонёк» вместо Аллы Пугачёвой.
Политика
Президент Путин и Лукашенко встретились в Петербурге
В Санкт-Петербурге провели встречу президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко, пишут «Невские новости».
Политика
Россия и Украина подписали договоренность о продолжении транзита газа
«Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует издание заявление сотрудника госкорпорации «Газпром».
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Происшествия
Раскрыта личность предполагаемого стрелка с Лубянки
Футбол
ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов
Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
Армия и оружие
Тестирование С-400 в Турции вызвало негодование США
Пересечением «красной линии» назвал учения Турции по обнаружению истребителей четвертого поколения F-16 с помощью российских радаров С-400 американский сенатор Крис Ван Холлен.
Происшествия
В Тулуне возбудили уголовное дело после гибели трех человек при обвале
Происшествия
Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области
Автомобиль "скорой помощи" и "Газель" столкнулись на 205 км трассы Бийск - Новокузнецк, сообщило управление МВД по Кемеровской области в субботу.
Футбол
«Спартак» претендует на форварда «Ривер Плейт»
Сообщается, что 24-летним колумбийцем интересуется "Спартак". Если верить слухам, то летом на форварда претендовало московское "Динамо".
Происшествия
Грузовик врезался в пять машин на трассе в Ленинградской области
Грузовик Daf врезался в пять автомобилей на 142-м километре трассы "Скандинавия" в Ленинградской области.
Авто
Новый дилерский центр Mitsubishi Motors открылся в Краснодаре
Группа компаний «Юг-Авто» 19 декабря открыла в Краснодаре дилерский центр японского автопроизводителя Mitsubishi Motors Новый центр, расположенный на улице Дзержинского, стал самым большим из тех, что построены по обновленным стандартам Mitsubishi Motors, его площадь — 1530 кв. метра.
Политика
ФРГ и Украина обсудили санкции США против «Северного потока-2»
МИД ФРГ и Украины обсудили очередные санкции США, направленные против строительства «Северного потока-2».
Армия и оружие
Россия в два шага разрушила многолетние военные планы США
Россия разрушила многолетние военные планы США своими действиями по обеспечению безопасности.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Футбол
Семин ответил Губерниеву: голосующие олени лучше говорящих попугаев
"Голосующие олени лучше говорящих попугаев!" — подписал рулевой "железнодорожников" фото с наградой.
Общество
В Колумбии запретили сервис такси Uber
Решение остановить работу сервиса Uber в Колумбии приняло Управление промышленности и торговли правительства (SIC), заняв сторону местного оператора такси Cotech.
Авто
Опубликованы фото новой «буханки» УАЗа
На предприятии работают над проектом нового внедорожника, названного в сети «Русский Прадо».
Армия и оружие
Трамп объявил о создании космических войск
Армия и оружие
Военную колонну США не пустили через сирийский блокпост в Камышлы
Военнослужащие правительственной армии Сирии не пустили колонну американских броневиков, пытавшихся попасть через блокпост в Камышлы в Хасаке, сообщают СМИ.
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Происшествия
Три человека погибли в ДТП во Владимирской области
"Три человека погибли в ДТП, которое произошло около 6 часов утра в субботу на 23-м километре автодороги Сенинские Дворики - Ковров - Шуя в Ковровском районе", - сообщила представитель пресс-службы.
Футбол
Скончался чемпион СССР в составе ЦСКА Пшеничников
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Кино
Появился первый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Политика
В Минске снова начались протесты против интеграции с Россией
В Минске снова протестуют против интеграции Белоруссии с Россией. Об этом пишет издание Naviny.by.
Происшествия
Посетителя бара в Екатеринбурге задержали за стрельбу в официанта
Полицейские в Екатеринбурге задержали посетителя бара "Огонек", который подозревается в том, что дважды выстрелил из травматического пистолета в официанта, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.