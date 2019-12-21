Общество
ТАССКудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года
Негативная ситуация с долгостроями может быть повернута в позитивное русло за два-три года. Такой прогноз сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин на селекторном совещании по проблемам незавершенного строительства.
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с чего всё началось
Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что проблему с долгостроем в России можно решить в течение 2-3 лет, сообщает пресс-служба ведомства.АМИТЕЛ04:52
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