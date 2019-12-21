Общество

ТАССТАССКудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года

Негативная ситуация с долгостроями может быть повернута в позитивное русло за два-три года. Такой прогноз сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин на селекторном совещании по проблемам незавершенного строительства.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось
Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что проблему с долгостроем в России можно решить в течение 2-3 лет, сообщает пресс-служба ведомства
.
АМИТЕЛ04:52

Подробнее о событии

Решение проблемы долгостроев предложили в Счетной палате

Газета.Ruвчера в 20:06

Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроя

Коммерсантъвчера в 18:38

Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года

ТАССвчера в 12:24

Кудрин перечислил меры для решения проблемы долгостроев за три года

РБКвчера в 17:28

Кудрин придумал решение проблемы долгостроев

News.ruвчера в 12:56

В Счётной палате предложили меры для решения проблемы долгостроев

Говорит Москвавчера в 12:28

Кудрин назвал способы решения проблемы долгостроев за три года

Lenta.ruвчера в 18:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
Политика

Подрядчик «Северного потока-2» приостановил работы после угроз США

После принятия бюджета конгрессом два американских сенатора-республиканца направили письмо в адрес Allseas, потребовав от компании прекратить все работы по газопроводу.
РБК вчера в 19:21
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы

REGNUM вчера в 23:48
Общество

РЖД построит офис по проекту японской Nikken Sekkei

Японская компания Nikken Sekkei стала победителем международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора, сказано в сообщении РЖД.
Ведомости вчера в 06:36
Армия и оружие

В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Газета.Ru 00:50
Политика

Козак раскрыл детали согласованного контракта России и Украины по газу

Москва и Киев согласовали пятилетний контракт на транзит российского газа через украинскую территорию, подписание которого ожидается до конца 2019 года, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.
RT на русском вчера в 15:03
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 09:15
Шоу-бизнес

Брэд Питт дождался только половину своих детей на свой день рождения

Источник из близкого окружения актёра рассказывает, что Брэд позвал на день рождения всех общих детей с Анджелиной Джоли, однако на празднике появились только трое младших.
Bimru.ru вчера в 02:56
Политика

ЕС выступил против санкций США в отношении европейских компаний

Евросоюз выступает против санкций США, которые направлены на компании ЕС, ведущие законный бизнес, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии, который прокомментировал американское меры против «Северного потока — 2».
RT на русском 05:07
Политика

Партия Зеленского провела корпоратив на бывшем вертодроме Януковича

РБК 04:50
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС вчера в 03:42
Кино

IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

«Хищные птицы» возглавили рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года, составленный крупнейшим профильным сайтом IMDB.
Коммерсантъ 19 декабря в 22:45
Хоккей

Овечкин стал шестым по голам на выезде в истории НХЛ

Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Джерси Дэвилз" стал автором одной из шайб "столичных".
Вести.Ru 01:53
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия 18 декабря в 09:10
Биатлон

Миронова стала четвертой в спринте в Анси, Экхофф выиграла

Анси (Франция) Кубок мира Женщины Спринт 7,5 км 1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 20.27,0 (1 шт. круг) 2. Жюстин Бреза (Франция) — отставание 6,2 (0) 3. Маркета Давидова (Чехия) — 20,5 (0) 4. Светлана Миронова (Россия) — 22,5 (0) 5. Дениза Херманн (Германия) — 29,7 (2) 6. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 31,7 (1) 18.
Спорт-Экспресс вчера в 09:33
Происшествия

Названы причины пожара в колледже Одессы

Газета.Ru 04:22
Культура

Лепс поможет Панайотову попасть на «Евровидение-2020» в Нидерландах

RuNews24.ru вчера в 05:55
Происшествия

Восстановлена хронология стрельбы на Лубянке

Следствию удалось восстановить хронологию атаки жителя Московской области Евгения Манюрова на сотрудников Федеральной службы безопасности на Лубянке в Москве.
REGNUM 00:56
Единоборства

Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC

Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане.
RT на русском 03:41
Спорт

СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории

СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:05
Музыка

Зрители раскритиковали выступление подопечной Шнурова на шоу «Голос»

VSE42.RU 00:31
Финансы

Ставка выданной ипотеки рухнула до исторического минимума

По итогам ноября средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до исторического минимума – 9,2%, говорится в свежем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».
Ведомости 03:28
Происшествия

В Японии экстренно сел пассажирский самолет с загоревшимся двигателем

Комсомольская правда 19 декабря в 00:00
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Футбол

Моуринью — о назначении Артеты: сейчас лучшие тренеры — те, у кого ноль поражений

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью считает, что опытные наставники в наше время незаслуженно игнорируются клубами.
Чемпионат 02:01
Единоборства

Лебедев оказался немного легче Мчуну перед боем

Южноафриканский боксер Табисо Мчуну весит 90,6 кг. Вес Дениса Лебедева составляет 90,5 кг.
ГЛАС.RU вчера в 03:32
Хоккей

Малкин едва не подрался с вратарём «Эдмонтона» Смитом

Чемпионат 00:10
Здоровье

В Прикамье сальмонеллезом болеют чаще, чем в среднем по России

Прикамье входит в перечень субъектов России, в которых этот показатель превышает средние показатели.
Properm.ru 01:11
Экономика

Новостройки в России подорожали на 9%

С начала 2019 года недвижимость от застройщика в России подорожала на 9%. Теперь средняя стоимость одного квадратного метра составляет 59,3 тысячи рублей.
Компания 19 декабря в 08:40
Космос

Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Российская газета 00:00
Хоккей

«Айлендерс» обыграл «Бостон», Варламов стал первой звездой встречи

РИА Новости 19 декабря в 23:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное