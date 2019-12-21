Общество
РБККудрин перечислил меры для решения проблемы долгостроев за три года
Изменить ситуацию с долгостроем в лучшую сторону можно в течение двух-трех лет, заявил на совещании по проблемам незавершенного строительства глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом говорится на сайте ведомства.
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Общество
Правительство одобрило новые штрафы за публикации о наркотиках в Сети
Правительство России на заседании в четверг одобрило введение новых штрафов за размещение в интернете запрещенной информации о наркотиках, сообщается на сайте кабмина.
Политика
Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций
Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.
Общество
Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения
Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
Происшествия
Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
Космос
Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner
Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Выплата пенсий для россиян за январь 2020 года будет произведена в конце декабря 2019 года.
Общество
Открылась продажа субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток
Российские авиаперевозчики "Аэрофлот" и S7 Airlines начали продавать авиабилеты по субсидируемым тарифам в экономическом классе на следующий год в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград.
Спорт
СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории
СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Политика
WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине
Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.
Авто
Появились фото новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»
Общество
Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе
Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Политика
Москва и Киев договорились по газу
Россия и Украина при участии Европейской комиссии достигли принципиального соглашения по газу, рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который назвал подобное решение «очень хорошей новостью».
Гаджеты
Появились первые изображения нового iPhone SE 2
В сети появились изображения нового iPhone SE 2 от компании Apple. Об этом передает портал ixbt.com.
Экономика
ЦБ в ноябре закупил более 9,33 тонны золота в международные резервы
По итогам 2018 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ выросли на 14,9% (+273,72 тонны) и на 1 января 2019 года составляли 67,9 млн унций (2,1 тыс. тонны).
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Происшествия
Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков
Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Футбол
Зозуля: не буду стоять в стороне, когда на нашу землю заходит враг
Ранее украинский футболист прокомментировал снимок с "нацистским" счетом 14:88.
Происшествия
Двух полицейских в Бурятии подозревают в убийстве девушек 17 лет назад
Следственный комитет сообщил о задержании в Бурятии бывшего и действующего полицейских, которые подозреваются в убийстве двух девушек в 2002 году.
Наука
Употребление перца чили снижает риск смерти от сердечного приступа
Политика
Турчинов ограничил «исконные русские земли» Московской областью
Бóльшую часть России нельзя назвать русскими землями, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
Происшествия
В Волгоградской области автобус столкнулся с КамАЗом
Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком КамАЗ на трассе в Волгоградской области, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Хоккей
Овечкин стал шестым по голам на выезде в истории НХЛ
Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Джерси Дэвилз" стал автором одной из шайб "столичных".
Происшествия
В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека
Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Экономика
В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия повысят в России с 1 января 2020 года.
Финансы
Ставка выданной ипотеки рухнула до исторического минимума
По итогам ноября средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до исторического минимума – 9,2%, говорится в свежем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».
Космос
Корабль «Орел» оказался способным на три полета к Луне вместо десяти
Разрабатываемый в России новый пилотируемый космический корабль "Орел" не отвечает выданному "Роскосмосом" техническому заданию по количеству возможных полетов к Луне – вместо 10 он сможет совершить не более трех рейсов.
Технологии
NVIDIA анонсировала новую версию движка PhysX 5.0
В 2020 году NVIDIA выпустит новую версию кроссплатформенного физического движка PhysX 5.0.