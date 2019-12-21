Общество

РБКРБККудрин перечислил меры для решения проблемы долгостроев за три года

Изменить ситуацию с долгостроем в лучшую сторону можно в течение двух-трех лет, заявил на совещании по проблемам незавершенного строительства глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом говорится на сайте ведомства.
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Кудрин придумал, как быстро решить проблему долгостроя в России

URA.Ru00:38

Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроя

Коммерсантъвчера в 18:38

В Счётной палате предложили меры для решения проблемы долгостроев

Говорит Москвавчера в 12:28

Кудрин перечислил меры для решения проблемы долгостроев за три года

РБКвчера в 17:28

Кудрин придумал решение проблемы долгостроев

News.ruвчера в 12:56

Кудрин назвал способы решения проблемы долгостроев за три года

Lenta.ruвчера в 18:17

Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года

ТАССвчера в 12:24
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Общество

Правительство одобрило новые штрафы за публикации о наркотиках в Сети

Правительство России на заседании в четверг одобрило введение новых штрафов за размещение в интернете запрещенной информации о наркотиках, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 02:17
Политика

Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций

Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.
Интерфакс вчера в 19:35
Общество

Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения

Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
News.ru вчера в 15:16
Происшествия

Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне

Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
РИА Новости вчера в 12:10
Космос

Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Российская газета 00:00
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Выплата пенсий для россиян за январь 2020 года будет произведена в конце декабря 2019 года.
РБК вчера в 16:25
Общество

Открылась продажа субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток

Российские авиаперевозчики "Аэрофлот" и S7 Airlines начали продавать авиабилеты по субсидируемым тарифам в экономическом классе на следующий год в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград.
Российская газета вчера в 22:50
Спорт

СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории

СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:05
Политика

WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине

Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.
Газета.Ru 01:15
Авто

Появились фото новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»

Автоновости дня вчера в 15:36
Общество

Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе

Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Российская газета вчера в 00:21
Политика

Москва и Киев договорились по газу

Россия и Украина при участии Европейской комиссии достигли принципиального соглашения по газу, рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который назвал подобное решение «очень хорошей новостью».
Expert.ru вчера в 02:33
Гаджеты

Появились первые изображения нового iPhone SE 2

В сети появились изображения нового iPhone SE 2 от компании Apple. Об этом передает портал ixbt.com.
Газета.Ru вчера в 01:07
Экономика

ЦБ в ноябре закупил более 9,33 тонны золота в международные резервы

По итогам 2018 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ выросли на 14,9% (+273,72 тонны) и на 1 января 2019 года составляли 67,9 млн унций (2,1 тыс. тонны).
ТАСС вчера в 08:49
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 12:01
Политика

МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях

В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
РИА Новости вчера в 07:00
Происшествия

Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков

Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Эхо Москвы вчера в 12:30
Футбол

Зозуля: не буду стоять в стороне, когда на нашу землю заходит враг

Ранее украинский футболист прокомментировал снимок с "нацистским" счетом 14:88.
Газета.Ru вчера в 18:55
Происшествия

Двух полицейских в Бурятии подозревают в убийстве девушек 17 лет назад

Следственный комитет сообщил о задержании в Бурятии бывшего и действующего полицейских, которые подозреваются в убийстве двух девушек в 2002 году.
Московский Комсомолец 03:26
Наука

Употребление перца чили снижает риск смерти от сердечного приступа

Medical Insider вчера в 00:49
Политика

Турчинов ограничил «исконные русские земли» Московской областью

Бóльшую часть России нельзя назвать русскими землями, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
Народные новости вчера в 17:17
Происшествия

В Волгоградской области автобус столкнулся с КамАЗом

Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком КамАЗ на трассе в Волгоградской области, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
РИА Новости 02:57
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

RT на русском вчера в 01:16
Хоккей

Овечкин стал шестым по голам на выезде в истории НХЛ

Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Джерси Дэвилз" стал автором одной из шайб "столичных".
Вести.Ru 01:53
Происшествия

В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека

Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
РИА Новости 00:30
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Ruposters.ru вчера в 08:58
Экономика

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия повысят в России с 1 января 2020 года.
РИА Новости вчера в 12:40
Финансы

Ставка выданной ипотеки рухнула до исторического минимума

По итогам ноября средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до исторического минимума – 9,2%, говорится в свежем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».
Ведомости 03:28
Космос

Корабль «Орел» оказался способным на три полета к Луне вместо десяти

Разрабатываемый в России новый пилотируемый космический корабль "Орел" не отвечает выданному "Роскосмосом" техническому заданию по количеству возможных полетов к Луне – вместо 10 он сможет совершить не более трех рейсов.
РИА Новости вчера в 19:54
Технологии

NVIDIA анонсировала новую версию движка PhysX 5.0

В 2020 году NVIDIA выпустит новую версию кроссплатформенного физического движка PhysX 5.0.
CyberSport.ru 19 декабря в 09:54
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