Решить проблему долгостроя можно за два-три года, считает председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин. Такое заявление он сделал 20 декабря на селекторном совещании по проблемам незавершенного строительства, сообщает пресс-служба СП.

Спорт СК: Родченков передал WADA альтернативный экземпляр архива московской лаборатории Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что СК располагает информацией, согласно которой бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Всемирному антидопинговому агентству (WADA) альтернативный экземпляр архива лаборатории.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

Общество Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.

Политика WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.

Политика Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".

Экономика В России упали продажи мандаринов Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%.

Политика NYT отследила перемещения агентов Секретной службы, охраняющих Трампа "Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа", - сообщила газета, не уточнив при этом, каким образом к ней попала эта база данных.

Происшествия Посетителя бара в Екатеринбурге задержали за стрельбу в официанта Полицейские в Екатеринбурге задержали посетителя бара "Огонек", который подозревается в том, что дважды выстрелил из травматического пистолета в официанта, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Происшествия Россию накрыла новая волна телефонного терроризма Только в Москве за неполный месяц было эвакуировано более 700 тысяч человек Новая масштабная волна звонков о заложенных бомбах накрыла в декабре Россию.

Технологии Apple создала секретную команду для разработки спутников Компания Apple создала секретную команду для разработки спутников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.