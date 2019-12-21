Общество

КоммерсантъКоммерсантъКудрин предложил меры для решения проблемы долгостроя

Решить проблему долгостроя можно за два-три года, считает председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин. Такое заявление он сделал 20 декабря на селекторном совещании по проблемам незавершенного строительства, сообщает пресс-служба СП.
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Кудрин перечислил меры для решения проблемы долгостроев за три года

РБКвчера в 17:28

Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроя

Коммерсантъвчера в 18:38

Кудрин назвал способы решения проблемы долгостроев за три года

Lenta.ruвчера в 18:17

Кудрин придумал, как быстро решить проблему долгостроя в России

URA.Ru00:38

Кудрин придумал решение проблемы долгостроев

News.ruвчера в 12:56

В Счётной палате предложили меры для решения проблемы долгостроев

Говорит Москвавчера в 12:28

Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года

ТАССвчера в 12:24
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Политика

Компания Allseas приостановила работу на «Северном потоке-2»

Компания Allseas приостановила работу на трубопроводе "Северный поток 2" из-за угроз США.
Российская газета вчера в 20:40
Армия и оружие

Россия завершила испытания комплекса ПВО «Гибка-С»

Известия 00:55
Спорт

СК: Родченков передал WADA альтернативный экземпляр архива московской лаборатории

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что СК располагает информацией, согласно которой бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Всемирному антидопинговому агентству (WADA) альтернативный экземпляр архива лаборатории.
RT на русском 02:16
Происшествия

В Ленинградской области в ДТП с грузовиком сгорели пять легковушек

Грузовик столкнулся с пятью легковыми автомобилями в Ленинградской области на неисправном светофоре, легковушки сгорели, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 00:27
Игры

Ubisoft отменила большую секретную игру от создателей Watch Dogs после трёх лет разработки

Студия Ubisoft Montreal, ведущий разработчик серий Assassin’s Creed и Far Cry, а также обеих Watch Dogs, прекратила работу над неанонсированной игрой спустя три года после начала производства.
3DNews 02:14
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Общество

Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения

Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
News.ru вчера в 15:16
Происшествия

Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области

Автомобиль "скорой помощи" и "Газель" столкнулись на 205 км трассы Бийск - Новокузнецк, сообщило управление МВД по Кемеровской области в субботу.
Интерфакс вчера в 23:48
Политика

WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине

Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.
Газета.Ru 01:15
Армия и оружие

Трамп официально объявил о создании космических войск США

Президент США Дональд Трамп официально объявил о создании космических войск в рамках соглашения подписания военного бюджета.
Известия вчера в 20:35
Политика

Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:57
Кино

Вышел первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от Netflix

ФАН вчера в 05:01
Экономика

В России упали продажи мандаринов

Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%.
Газета.Ru 02:04
Политика

NYT отследила перемещения агентов Секретной службы, охраняющих Трампа

"Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа", - сообщила газета, не уточнив при этом, каким образом к ней попала эта база данных.
ТАСС вчера в 18:06
Происшествия

Посетителя бара в Екатеринбурге задержали за стрельбу в официанта

Полицейские в Екатеринбурге задержали посетителя бара "Огонек", который подозревается в том, что дважды выстрелил из травматического пистолета в официанта, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
ТАСС 00:20
Общество

«Протон-М» с метеоспутником вывезли на стартовый комплекс Байконура

РИА Новости 00:54
Авто

Названы 35 моделей авто, которые были сняты с производства в этом году

Ещё одна американская марка Chevrolet убрала из своего списка в этом году электрическую модель Volt, гибридную модификацию Malibu, а также исчезнут из продажи автомобили Cruze и Impala.
Тарантас Ньюс 01:34
Космос

Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Российская газета 00:00
Происшествия

Россию накрыла новая волна телефонного терроризма

Только в Москве за неполный месяц было эвакуировано более 700 тысяч человек Новая масштабная волна звонков о заложенных бомбах накрыла в декабре Россию.
Коммерсантъ вчера в 12:56
Политика

Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством

Экономические реформы в России в 1990-х годах были необходимы, чтобы предотвратить распад страны.
РБК 00:34
Происшествия

Автобус упал с обрыва в Китае, погибли четыре человека

В результате происшествия погибли четыре человека, в момент аварии в салоне автобуса находились 39 человек.
РЕН ТВ 01:37
Культура

Шоу «Голос» изменило систему подсчета голосов

Газета.Ru вчера в 05:35
Кино

В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Evo-rus.com вчера в 14:47
Кино

Режиссер «Текста» рассказал о реакции Гарика Харламова на интимную сцену с Асмус

36-летний режиссер фильма «Текст» Клим Шипенко рассказал о реакции 38-летнего юмориста Гарика Харламова на интимную сцену с участием его супруги, 31-летней актрисы Кристины Асмус.
Экспресс газета 01:41
Технологии

Apple создала секретную команду для разработки спутников

Компания Apple создала секретную команду для разработки спутников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Lenta.ru 01:50
Шоу-бизнес

Екатерина Климова снялась для журнала в джакузи

Рисунок попал в кадр во время фотосессии, которую в джакузи устроила 41-летняя мать четверых детей.
News.ru вчера в 18:41
Экономика

Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года

Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Lenta.ru вчера в 18:35
Армия и оружие

Две атомные подлодки проекта «Ясень-М» заложат 9 мая 2020 года

В Северодвинске на "Севмаше" в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне заложат две атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М".
Российская газета вчера в 12:25
Политика

В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
РИА Новости вчера в 20:23
Финансы

Курс валют сегодня: доллар и евро падают по отношению к рублю

В свою очередь, евро в пятницу на открытии подорожал на 0,25 копейки по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 69,41 рубля.
Свободная Пресса вчера в 03:25
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