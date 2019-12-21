Общество
КоммерсантъКудрин предложил меры для решения проблемы долгостроя
Решить проблему долгостроя можно за два-три года, считает председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин. Такое заявление он сделал 20 декабря на селекторном совещании по проблемам незавершенного строительства, сообщает пресс-служба СП.
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Политика
Компания Allseas приостановила работу на «Северном потоке-2»
Компания Allseas приостановила работу на трубопроводе "Северный поток 2" из-за угроз США.
Спорт
СК: Родченков передал WADA альтернативный экземпляр архива московской лаборатории
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что СК располагает информацией, согласно которой бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Всемирному антидопинговому агентству (WADA) альтернативный экземпляр архива лаборатории.
Происшествия
В Ленинградской области в ДТП с грузовиком сгорели пять легковушек
Грузовик столкнулся с пятью легковыми автомобилями в Ленинградской области на неисправном светофоре, легковушки сгорели, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Игры
Ubisoft отменила большую секретную игру от создателей Watch Dogs после трёх лет разработки
Студия Ubisoft Montreal, ведущий разработчик серий Assassin’s Creed и Far Cry, а также обеих Watch Dogs, прекратила работу над неанонсированной игрой спустя три года после начала производства.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Общество
Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения
Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
Происшествия
Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области
Автомобиль "скорой помощи" и "Газель" столкнулись на 205 км трассы Бийск - Новокузнецк, сообщило управление МВД по Кемеровской области в субботу.
Политика
WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине
Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.
Армия и оружие
Трамп официально объявил о создании космических войск США
Президент США Дональд Трамп официально объявил о создании космических войск в рамках соглашения подписания военного бюджета.
Политика
Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Кино
Вышел первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от Netflix
Экономика
В России упали продажи мандаринов
Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%.
Политика
NYT отследила перемещения агентов Секретной службы, охраняющих Трампа
"Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа", - сообщила газета, не уточнив при этом, каким образом к ней попала эта база данных.
Происшествия
Посетителя бара в Екатеринбурге задержали за стрельбу в официанта
Полицейские в Екатеринбурге задержали посетителя бара "Огонек", который подозревается в том, что дважды выстрелил из травматического пистолета в официанта, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Авто
Названы 35 моделей авто, которые были сняты с производства в этом году
Ещё одна американская марка Chevrolet убрала из своего списка в этом году электрическую модель Volt, гибридную модификацию Malibu, а также исчезнут из продажи автомобили Cruze и Impala.
Космос
Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner
Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Происшествия
Россию накрыла новая волна телефонного терроризма
Только в Москве за неполный месяц было эвакуировано более 700 тысяч человек Новая масштабная волна звонков о заложенных бомбах накрыла в декабре Россию.
Политика
Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством
Экономические реформы в России в 1990-х годах были необходимы, чтобы предотвратить распад страны.
Происшествия
Автобус упал с обрыва в Китае, погибли четыре человека
В результате происшествия погибли четыре человека, в момент аварии в салоне автобуса находились 39 человек.
Культура
Шоу «Голос» изменило систему подсчета голосов
Кино
В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал о реакции Гарика Харламова на интимную сцену с Асмус
36-летний режиссер фильма «Текст» Клим Шипенко рассказал о реакции 38-летнего юмориста Гарика Харламова на интимную сцену с участием его супруги, 31-летней актрисы Кристины Асмус.
Технологии
Apple создала секретную команду для разработки спутников
Компания Apple создала секретную команду для разработки спутников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова снялась для журнала в джакузи
Рисунок попал в кадр во время фотосессии, которую в джакузи устроила 41-летняя мать четверых детей.
Экономика
Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года
Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Армия и оружие
Две атомные подлодки проекта «Ясень-М» заложат 9 мая 2020 года
В Северодвинске на "Севмаше" в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне заложат две атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М".
Политика
В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»
Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
Финансы
Курс валют сегодня: доллар и евро падают по отношению к рублю
В свою очередь, евро в пятницу на открытии подорожал на 0,25 копейки по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 69,41 рубля.