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Газета.RuГазета.RuКудрин предложил оказывать продовольственную помощь бедным

В России следует начать оказание продовольственной помощи наиболее бедным слоям населения, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Алексей Кудрин
Сейчас нам бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные такие пакеты для наиболее бедных граждан, которые не получают финансовые ресурсы, средства, и помочь им на это время какими-то просто натуральными продуктами.
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