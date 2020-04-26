Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.

с чего всё началось

Сейчас нам бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные такие пакеты для наиболее бедных граждан, которые не получают финансовые ресурсы, средства, и помочь им на это время какими-то просто натуральными продуктами.

В России следует начать оказание продовольственной помощи наиболее бедным слоям населения, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Общество Еще 128 пациентов вылечились от коронавируса в Москве Число вылечившихся от коронавируса в Москве за прошедшие сутки увеличилось на 128 и составило 3 175.

Авто Эксперты выяснили, что надежнее: карбюратор или инжектор Плюс инжектора заключается в его экологичности и надежности, карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь в том, а с инжектором не придется столько возиться в повседневной жизни. 13

Общество В Башкирии ввели заявление для поездки на дачу Чтобы официально начать передвигаться по городу, нужно заполнить заявление, форма которого размещена на вышеуказанном сайте, это нужно сделать заранее, перед поездкой, — подчеркнул Рустем Хайдаров. 142

Экономика Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8% Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально. 74

Здоровье Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов. 1,3K

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,6K

Политика Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала. 78

Общество Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса. 815

Общество ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений. 710