Коронавирус
Газета.RuКудрин предложил оказывать продовольственную помощь бедным
В России следует начать оказание продовольственной помощи наиболее бедным слоям населения, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Сейчас нам бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные такие пакеты для наиболее бедных граждан, которые не получают финансовые ресурсы, средства, и помочь им на это время какими-то просто натуральными продуктами.
— Алексей Кудрин, российский политикИА Красная Весна 03:17
с чего всё началось
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.РИА Новостивчера в 06:07
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Кудрин предложил ввести в России продовольственные выплаты россиянам при коронавирусе
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