Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает целесообразным пересмотреть некоторые формы социальных выплат, чтобы их получали наиболее нуждающиеся. Об этом глава контрольно-счетного ведомства заявил в интервью ТАСС.

с чего всё началось

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

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