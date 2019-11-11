Экономика
Газета.RuКудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает целесообразным пересмотреть некоторые формы социальных выплат, чтобы их получали наиболее нуждающиеся. Об этом глава контрольно-счетного ведомства заявил в интервью ТАСС.ТАСС04:10
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Энергетика
Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
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Политика
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru 20:18
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Раскрыт секрет расположения бензобаков в автомобилях
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Футбол
Роналду может грозить двухлетняя дисквалификация
Как заявил Кассано, Роналду грозит дисквалификация сроком на два года, если подтвердится, что португалец проигнорировал допинг-контроль.
Metaratings 12:27
Футбол
На матч Россия-Бельгия проданы все билеты
16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоится футбольный матч "Россия – Бельгия". Начало встречи назначено на 20:00.
Online47.ru 14:22
Происшествия
Историку из СПбГУ предъявили обвинение в убийстве аспирантки
Доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинения в убийстве, сообщил РБК адвокат историка Александр Почуев.
РБК 12:00
Политика
В Кремле прокомментировали расследование Навального о прокуроре Москвы
Перед назначением Дениса Попова на должность прокурора Москвы была проведена тщательная проверка, нарушений выявлено не было.
Свободная Пресса 09:11
Политика
Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Моралес ранее сообщил, что покидает страну и направляется в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.
РИА Новости 22:30
Общество
Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.
REGNUM 23:14
Общество
Петербург признали самым фотографируемым городом России
Санкт-Петербург стал самым фотографируемым городом России, опередив Москву на 10% по количеству снимков, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Облако Mail.ru».
РБК 22:59
Общество
Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали в больницу
Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в больницу штата Джорджия для прохождения процедуры по снижению внутричерепного давления, передает ТАСС.
Слово и Дело 23:01
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Аризоне», несмотря на дубль Кузнецова
Несмотря на голы Евгения Кузнецова, "столичные" уступили в серии буллитов.
Российская газета 23:05
Общество
«Почта России» сократит время доставки посылок
Время доставки посланий из мегаполисов в города с населением более 100 тысяч человек и обратном направлении займет не больше двух-трех дней.
Пятый канал 02:42
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета вчера в 04:42
Футбол
Рэпер Баста подарил ростовскому СКА новый автобус
КП - Ростов-на-Дону вчера в 08:27
Общество
Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых
Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.
Российская газета 04:52
Технологии
В США начали продавать водку из воздуха и воды
В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
ToDay News Ufa 09 ноября в 02:02
Политика
МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате
Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:55
Теннис
Медведев проиграл Циципасу в первом круге итогового турнира ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в первом круге Итогового чемпионата ATP.
Vprognoze.ru 13:44
Политика
Песков назвал сумму, украденную при строительстве космодрома Восточный
По данным Пескова, за время строительства Восточного было похищено 11 млрд рублей, возвращено 3,5 млрд.
Народные новости 07:57
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Экономика
Медведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам
Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
ТАСС вчера в 16:01
Экономика
Перестрахование крупного бизнеса вырастет в цене
Перестрахование крупного бизнеса вырастет в цене Страховщики готовят масштабный пересмотр цен на защиту серьезного бизнеса от рисков.
Коммерсантъ 17:43
Политика
Швейцарские СМИ сообщили о «подарке» Макрона российским властям
Президент Франции Эммануэль Макрон сделал российским властям подарок, заявив о "смерти мозга" НАТО, пишет швейцарская газета NZZ.
РИА Новости 19:58
Космос
SpaceX запустил в космос ракету с 60 спутниками
Американский производитель космической техники SpaceX запустил в космос ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink в рамках создания высокопроизводительного канала связи, который в состоянии обеспечить интернет-соединение в любой точке планеты.
Rambler News Service 14:00
Здоровье
В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России
Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня 17:36