Добиться снижения уровня бедности вдвое можно не к 2030 году, как планирует правительство, а в течение трех-четырех лет за счет адресности социальной поддержки малообеспеченным гражданам. Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Известия 17:01