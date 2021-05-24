Кудрин предложил победить бедность с помощью адресности социальной поддержки
Адресность социальной поддержки малообеспеченным гражданам может стать инструментом, который позволит добиться снижения уровня бедности вдвое в течение трех-четырех лет, заявил "Известиям" глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Собеседник газеты обратил внимание на важность учета имущественного ценза.В источнике
С чего всё началось
Кудрин рассказал о способе победить бедность за три-четыре года
Добиться снижения уровня бедности вдвое можно не к 2030 году, как планирует правительство, а в течение трех-четырех лет за счет адресности социальной поддержки малообеспеченным гражданам. Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Известия17:01