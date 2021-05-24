Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество

Кудрин предложил победить бедность с помощью адресности социальной поддержки

Адресность социальной поддержки малообеспеченным гражданам может стать инструментом, который позволит добиться снижения уровня бедности вдвое в течение трех-четырех лет, заявил "Известиям" глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Собеседник газеты обратил внимание на важность учета имущественного ценза.В источнике
РИА Новости
Телеканал 360°
Вятка-На-Сети
Алтапресс
News.ru
Капитал страны
Общественная служба новостей
Live24
Рамблер
Взгляд.ру
Комсомольская правда
Life.ru
Вечерняя Москва
ИА СИА-Пресс
ФедералПресс
РИАМО
Политическая Экспертиза
Курьер. Среда. Бердск
Экономика сегодня
Профиль
Аргументы и Факты
Известия
Югополис
Российская газета
Дни.ру
Радио Sputnik
Smotrim.ru
Московский Комсомолец
RuNews24.ru
DP.RU

С чего всё началось

Кудрин рассказал о способе победить бедность за три-четыре года

Добиться снижения уровня бедности вдвое можно не к 2030 году, как планирует правительство, а в течение трех-четырех лет за счет адресности социальной поддержки малообеспеченным гражданам. Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Известия17:01

Подробнее о событии

Кудрин назвал способ победить бедность в России за три-четыре года

Московский Комсомолец17:39

Депутат Госдумы: как власти сэкономили на детских выплатах

URA.Ru01:46

Кудрин предложил способ сократить бедность вдвое за три—четыре года

РБК21:04

Кудрин рассказал о способе снизить число бедных в России

RT на русском19:45

Кудрин назвал способ победить бедность в России за три-четыре года

Lenta.ru18:27

Сенатор призвал учитывать расходы граждан при определении соцвыплат

РИА Новости04:10

Кудрин рассказал о способе победить бедность за три-четыре года

Известия17:01
Интересное

Глава Коми ответил на недовольства жителей словами «Для вас я — Путин»

Глава республики Коми Владимир Уйба ответил на возмущения жителей села Мутный Материк, которые заявили о намерении обратиться с жалобой к президенту России Владимиру Путину из-за нефтеразлива на Ошском месторождении, словами «Для вас я — Путин».
РБК19:21

Саммит ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в Европу

Лидеры Евросоюза поручили принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза, говорится в выводах по итогам обсуждения этой темы на европейском саммите.
РИА Новостивчера в 16:42

Пользователи платформы для художников стали жертвами псевдоразработчиков видеоигр

Мошенники атакуют художников-фрилансеров на платформе ArtStation (входит в Epic Games) — пользователи популярной площадки получают предложения от разработчиков игр с просьбой оплатить необходимое оборудование для работы на сумму $3500.
Forbes00:35

Singapore Airlines отказалась от полетов над территорией Белоруссии

Саммит Евросоюза в понедельник вечером постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.
ТАСС03:09

Суд отменил взыскание с «дочки» «Роснефти» 243 млн рублей за загрязнение лесов в ХМАО

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Тюмени отменил взыскание с ООО «РН-Юганскнефтегаз» (дочернее предприятие «Роснефти») 243 млн руб. штрафа за загрязнение лесов в Ханты-Мансийском автономном округе.
Коммерсантъ04:07

Студия Marvel представила первый тизер-трейлер «Вечных» Хлои Чжао

Студия Marvel опубликовала первый официальный тизер-трейлер предстоящего кинокомикса «Вечные» — эпического приключенческого блокбастера о новой команде супергероев, который поставила создательница оскароносной «Земли кочевников» Хлоя Чжао.
Киноафиша Россиивчера в 10:02