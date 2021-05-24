В МИД Польши заявили об избиении Протасевича в белорусском СИЗО

Вы можете видеть следы избиения, вы можете видеть, что то, как он говорит, сигнализирует о том, что он подвергается действиям, противоречащим правам человека, — отметил он (цитата по TVN24), комментируя кадры телеканала «Беларусь 1», где Протасевич сообщил об отсутствии проблем со здоровьем.