Коронавирус
REGNUMКудрин предложил помочь продовольствием наиболее бедным
Москва, 26 апреля 2020, 10:29 — REGNUM Продовольственную помощь необходимо обеспечить наиболее бедным слоям населения, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин 26 апреля в эфире телеканала «Россия-24».
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с чего всё началось
"Конечно, нужно балансировать с возможностями и думать чуть-чуть о будущем, но сейчас нам [нужно] бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные такие пакеты <...> для наиболее бедных граждан, которые не получают финансовые ресурсы, средства, и <...> помочь им на это время какими-то просто натуральными продуктами", - сказал Кудрин интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-24" в воскресенье.Будущее России. Национальные проектывчера в 02:31
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Глава Счетной палаты РФ предложил оказать бедным продовольственную помощь
ИА Красная Веснавчера в 03:17
Кудрин предложил ввести в России продовольственные выплаты россиянам при коронавирусе
Комсомольская правда25 апреля в 07:06
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Собеседник 06:11
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Полиция задержала администраторов сервиса, предлагавшего россиянам купить поддельные цифровые пропуска, введенные из-за ситуации с коронавирусом.
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Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает
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Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
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Экс-футболист «Спартака» вспомнил об участии Деда Хасана в трансферах
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Kursk.com вчера в 06:01