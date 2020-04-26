с чего всё началось

Москва, 26 апреля 2020, 10:29 — REGNUM Продовольственную помощь необходимо обеспечить наиболее бедным слоям населения, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин 26 апреля в эфире телеканала «Россия-24».

Политика Путин 28 апреля проведет совещание по коронавирусу Завтра, 28 апреля, президент проведет видеоконференцию с главами регионов по ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков . 56

Общество По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19. 992

Здоровье Еще 207 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области Коронавирус был подтвержден у 207 жителей Нижегородской области по данным на 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. 99

Происшествия Бывшего главу Пятигорска задержали по делу о превышении полномочий Сотрудники полиции задержали мужчину, на которого завели уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. 82

Происшествия В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками Полиция задержала администраторов сервиса, предлагавшего россиянам купить поддельные цифровые пропуска, введенные из-за ситуации с коронавирусом. 1

Экономика В Госдуме отказались увеличивать лимиты по ипотеке для получения «каникул» Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что парламент не видит смысла в увеличении лимитов по кредитам и ипотеке для оформления "кредитных каникул".

Общество В Госдуме высказались против переноса майских праздников Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости". 1K

Общество Советник Трампа предрек США пик безработицы уровня Великой депрессии Пик безработицы США достигли во времена Великой депрессии в 1933 году, когда порядка четверти жителей страны остались без денег. 213

Происшествия Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.

Общество PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей. 274

Путешествия Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам. 36

Политика Россиянам не видать денег, пока они не полюбят Дмитрия Медведева Доверие граждан к Дмитрию Медведеву начало активно снижаться сразу после его отставки с поста председателя правительства, которая последовала за историческим посланием президента Федеральному собранию, где было объявлено о конституционной реформе. 25

Общество Международный онлайн-форум Key Buyers Event пройдет в Москве Правительство Москвы при поддержке Министерства культуры РФ вместе с компанией «Роскино», представляющей отечественную киноиндустрию за рубежом, проведут международный онлайн-форум российского аудиовизуального контента Key Buyers Event. 10

Футбол Экс-футболист «Спартака» вспомнил об участии Деда Хасана в трансферах Александр Козлов выступал за дубль «Спартака» с 15 лет. В основе дебютировал 25 апреля 2010 года в матче с клубом «Спартак» (Нальчик).

Экономика Рекламодатели стали меньше платить за аудиторию на YouTube Аудитория блогеров продолжает расти на фоне самоизоляции, но теперь приносит до 40% меньше доходов в долларовом выражении из-за сокращения активности большинства рекламодателей. 5