Экономика

РБКРБККудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес

Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция». По его словам, правительство должно направить на поддержку экономики еще как минимум 1 трлн руб.
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Алексей Кудрин предложил правительству поддержать весь малый и средний бизнес

Эхо Москвы18:08

Кудрин: правительство должно поддержать весь российский бизнес

ГЛАС.RU07:15

Кудрин призвал расширить меры поддержки на весь малый и средний бизнес

Rambler News Service09:39

Кудрин дал совету правительству по поводу малого и среднего бизнеса

Росбалт07:30

Кудрин: Правительство должно поддержать весь малый и средний бизнес

Парламентская газета07:16

Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес

РБК13:49

Кудрин считает, что правительство должно поддержать весь малый и средний бизнес

ТАСС06:36
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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

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