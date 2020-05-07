Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция». По его словам, правительство должно направить на поддержку экономики еще как минимум 1 трлн руб.

Политика Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов. 110

Наука Химики научились определять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе В последнее время начали активно развиваться химические методы определения — например, ученые уже продемонстрировали, что содержание ТГК в выдыхаемом воздухе коррелирует со временем с момента употребления марихуаны и концентрацией ТГК в крови.

Энергетика Saudi Aramco повысила июньские цены на нефть Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco сформировала ценовой график для покупателей нефти в июне. 4

Политика США опубликовали материалы расследования вмешательства России в выборы Комитет Палаты представителей Конгресса США по разведке опубликовал новые материалы по расследованию вмешательства России в президентские выборы 2016 года. 105

Экономика Путин поддержал планы РЖД выпустить бессрочные облигации Глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что госкомпания планирует сохранить инвестпрограмму 2020 года в размере минимум 620 млрд рублей - и не за счет федерального бюджета, а посредством бессрочных облигаций. 1

Общество Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса. 690

Происшествия Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 518 Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Бурятии за прошедшие сутки увеличилось на 19 и достигло 518. 37

Общество Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии. 1K

Общество Покупателям объяснили, почему нельзя оставлять чеки на кассе магазина Как рассказал эксперт, чек может быть использован мошенниками для хищения средств — и покупателя, и магазина.

Армия и оружие Разведку у границ России вели 24 иностранных летательных аппарата Москва, 8 мая 2020, 04:08 — REGNUM На прошедшей неделе 24 летательных аппарата иностранных государств (19 самолётов-разведчиков и пять БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Футбол Радимов назвал максимумом Соболева скамейку запасных «Спартака» «Прогноз: максимум, что ждет Соболева после первого круга, если вернется РПЛ – место на скамейке с ромбиком на груди!», — написал Радимов в «твиттере».

Спорт Сборная России уступила команде Европы на шахматном Кубке наций Сборная России потерпела поражение от команды Европы в матче шестого раунда Кубка наций по шахматам, который проходит в формате онлайн. 2

Гаджеты MSI: на разгон Comet Lake-S можно не рассчитывать, большая часть процессоров работает на пределе Являясь производителем материнских плат, MSI наверняка получила немало инженерных и тестовых образцов новых процессоров поколения Comet Lake-S, поэтому в эксперименте по разгону участвовала большая выборка, и результирующая статистика должна отражать близкое к реальному положение вещей.

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника. 9

Здоровье Забайкалье лидирует по росту числа заболевших в ДФО По росту заболеваемости Забайкалье занимает первое место среди субъектов ДФО.