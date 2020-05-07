Экономика
РБККудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес
Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция». По его словам, правительство должно направить на поддержку экономики еще как минимум 1 трлн руб.
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Общество
Челябинский ТРК в соцсети опубликовал фото Гитлера к Дню Победы
Деловой квартал (Челябинск) 05:48
Общество
Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском 05:24
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в убийстве
Экс-депутат красноярского краевого парламента, бизнесмен Анатолий Быков был задержан по подозрению в убийстве.
Профиль 03:59
Политика
Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
Lenta.ru вчера в 14:56
Наука
Химики научились определять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе
В последнее время начали активно развиваться химические методы определения — например, ученые уже продемонстрировали, что содержание ТГК в выдыхаемом воздухе коррелирует со временем с момента употребления марихуаны и концентрацией ТГК в крови.
N+1 21:20
Киберспорт
На презентации Inside Xbox будет тизер Assassin’s Creed Valhalla без геймплея
Чемпионат 10:31
Происшествия
ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение
Газета.Ru вчера в 18:27
Энергетика
Saudi Aramco повысила июньские цены на нефть
Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco сформировала ценовой график для покупателей нефти в июне.
ТАСС 06:39
Политика
США опубликовали материалы расследования вмешательства России в выборы
Комитет Палаты представителей Конгресса США по разведке опубликовал новые материалы по расследованию вмешательства России в президентские выборы 2016 года.
Коммерсантъ 20:33
Экономика
Путин поддержал планы РЖД выпустить бессрочные облигации
Глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что госкомпания планирует сохранить инвестпрограмму 2020 года в размере минимум 620 млрд рублей - и не за счет федерального бюджета, а посредством бессрочных облигаций.
Российская газета 10:25
Политика
Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом
Российская газета 19:54
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Общество
Роспотребнадзор: пика коронавируса в России может не быть
Ожидаемого пика коронавируса в России может и не быть, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
Комсомольская правда 08:09
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 518
Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Бурятии за прошедшие сутки увеличилось на 19 и достигло 518.
RT на русском вчера в 22:49
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru 14:14
Общество
Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
С 12 мая в столице возобновляется работа всех строительных и промышленных предприятий.
Информационный центр Правительства Москвы 09:57
Здоровье
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
В Москве умерла главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, заразившаяся коронавирусом.
РИА Новости 07:29
Общество
Покупателям объяснили, почему нельзя оставлять чеки на кассе магазина
Как рассказал эксперт, чек может быть использован мошенниками для хищения средств — и покупателя, и магазина.
Вечерняя Москва 20:36
Армия и оружие
Разведку у границ России вели 24 иностранных летательных аппарата
Москва, 8 мая 2020, 04:08 — REGNUM На прошедшей неделе 24 летательных аппарата иностранных государств (19 самолётов-разведчиков и пять БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.
REGNUM 21:08
Игры
Из-за сложности технологий в The Medium будет фиксированная камера
Игромания.ру 14:12
Футбол
Радимов назвал максимумом Соболева скамейку запасных «Спартака»
«Прогноз: максимум, что ждет Соболева после первого круга, если вернется РПЛ – место на скамейке с ромбиком на груди!», — написал Радимов в «твиттере».
ProstoProSport 14:25
Спорт
Сборная России уступила команде Европы на шахматном Кубке наций
Сборная России потерпела поражение от команды Европы в матче шестого раунда Кубка наций по шахматам, который проходит в формате онлайн.
Матч ТВ 13:26
Гаджеты
MSI: на разгон Comet Lake-S можно не рассчитывать, большая часть процессоров работает на пределе
Являясь производителем материнских плат, MSI наверняка получила немало инженерных и тестовых образцов новых процессоров поколения Comet Lake-S, поэтому в эксперименте по разгону участвовала большая выборка, и результирующая статистика должна отражать близкое к реальному положение вещей.
3DNews вчера в 17:32
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Здоровье
Забайкалье лидирует по росту числа заболевших в ДФО
По росту заболеваемости Забайкалье занимает первое место среди субъектов ДФО.
Чита.Ру 20:43
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 15:44