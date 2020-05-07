Экономика

РБКРБККудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес

Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция». По его словам, правительство должно направить на поддержку экономики еще как минимум 1 трлн руб.
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Алексей Кудрин предложил правительству поддержать весь малый и средний бизнес

Эхо Москвывчера в 18:08

Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес

РБКвчера в 13:49

Кудрин: правительство должно поддержать весь российский бизнес

ГЛАС.RUвчера в 07:15

Кудрин дал совету правительству по поводу малого и среднего бизнеса

Росбалтвчера в 07:30

Кудрин: Правительство должно поддержать весь малый и средний бизнес

Парламентская газетавчера в 07:16

Кудрин призвал расширить меры поддержки на весь малый и средний бизнес

Rambler News Serviceвчера в 09:39

Кудрин считает, что правительство должно поддержать весь малый и средний бизнес

ТАССвчера в 06:36
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Общество

Вернувшихся из Израиля туристов заперли в отеле в черте Екатеринбурга

66.ru вчера в 18:05
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 мая

Испания находится на втором месте (221,4 тыс.), Италия — на третьем (215,8 тыс.), Великобритания — на четвертом (207,9 тыс.), Россия 7 мая вошла в пятерку стран по числу подтвержденных случаев COVID-19, обогнав сразу Германию и Францию.
РБК 01:06
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Экономика

РБК: банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета

Ни один из крупнейших банков не предоставил клиентам возможность дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, сообщает РБК.
Коммерсантъ 00:57
Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 06 мая в 03:37
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Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru вчера в 14:14
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Политика

Четыре страны вслед за ЕС продлили санкции против России

Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали решение ЕС о продлении индивидуальных санкций против российских граждан, сообщается в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
Московский Комсомолец вчера в 13:02
Наука

Создали прототип двигателя, работающего на воздухе

Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com 06 мая в 13:56
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Общество

УГМК начнет сносить недострой на Октябрьской площади в Екатеринбурге

После демонтажа зданий УГМК начнет строительство на этой земле многофункционального комплекса общей площадью 30,2 тыс. квадратных метра по проекту, разработанному архитектурным бюро Информ Тимура Абдулаева.
Znak.com 01:01
Общество

Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса

Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
Lenta.ru вчера в 22:07
65
Общество

Назван часто забываемый путь заражения коронавирусом

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что коронавирусом можно заразиться через волосы.
Lenta.ru вчера в 23:35
15
Общество

В Москве умер еще 51 пациент с коронавирусом

В Москве скончался еще 51 человек, заразившийся коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
РБК вчера в 15:35
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Общество

Международные авиарейсы из РФ возобновят в лучшем случае к сентябрю

Что касается внутренних перелетов, то в позитивном варианте они должны начать «оживать» уже летом, по пессимистичному сценарию летать по стране можно будет начать в сентябре.
Первый областной 00:49
Общество

Покупателям объяснили, почему нельзя оставлять чеки на кассе магазина

Председатель Центра правовой помощи «Дело жизни», член научно-консультативного совета Следственного комитета России Иван Соловьев заявил, что не забирать с собой чеки за покупки опасно, поскольку открывает злоумышленникам доступ к чужим средствам.
Вечерняя Москва вчера в 20:36
3
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия вчера в 02:07
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Общество

ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей

50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы вчера в 10:06
35
Общество

В Красноярском крае режим самоизоляции в ближайшее время не снимут

Красноярск, 8 мая 2020, 08:03 — REGNUM Снятие режима самоизоляции после майских праздников в Красноярском крае не предполагается, сообщили ИА REGNUM 8 мая в правительстве региона.
REGNUM 01:03
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Гаджеты

Новый ноутбук Surface Book 3 представлен Microsoft

Уже объявлено, что производительность ноутбука будет на 50 процентов больше, чем у предшественника, Surface Book 2. Линейка новых устройств Microsoft состоит из двух моделей, 13-дюймовой и 15-дюймовой.
RuNews24.ru вчера в 04:26
7
Общество

В Калужской области продлили режим самоизоляции до конца мая

Сегодня на заседании консультативного совета глав администраций муниципальных районов и городских округов области глава региона Владислава Шапши принял решение продлить как режим повышенной готовности, так и строгий масочный режим до 31 мая.
ТРК Ника 00:38
13
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 23:04
1,9K
Происшествия

В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку

Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
РИА Новости вчера в 10:36
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Футбол

«Ювентус» предложил 40 миллионов евро за Жоржиньо

Sport.ru вчера в 05:14
Здоровье

В Курганской области районную больницу закрыли из-за коронавируса

Коммерсантъ Челябинск вчера в 08:40
Общество

Что случилось за день. Главные новости РБК

Источник РБК сообщил, что бизнесмена подозревают в организации заказных убийств участников преступных группировок Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые погибли 24 июля 1994 года.
РБК вчера в 12:19
Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Газета.Ru вчера в 14:38
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
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Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском вчера в 11:37
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Армия и оружие

Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны

Некоторые немецкие генералы в мае 1945 года отказывались верить в капитуляцию Германии и продолжали оказывать ожесточенное сопротивление, пока не были сломлены Красной армией, заявил в пятницу РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
РИА Новости вчера в 22:57
Общество

Пособие на детей с 3 до 7 лет начнут платить раньше. Рассказываем, как его оформить

Пособия для родителей детей с трех до семи лет Владимир Путин анонсировал еще в январе, во время обращения к федеральному собранию.
НГС24 вчера в 21:00
Здоровье

Доктор Мясников объяснил небольшое число выздоровевших от коронавируса

Доктор Мясников в эфире телепередачи "Соловьев LIVE" рассказал, что тому, что цифры по выздоровевшим больным от коронавируса не сходятся, есть объяснение.
Neva.Today вчера в 22:56
143
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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