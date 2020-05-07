Экономика

РБКРБККудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес

Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция». По его словам, правительство должно направить на поддержку экономики еще как минимум 1 трлн руб.
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Алексей Кудрин предложил правительству поддержать весь малый и средний бизнес

Эхо Москвывчера в 18:08

Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес

РБКвчера в 13:49

Кудрин: правительство должно поддержать весь российский бизнес

ГЛАС.RUвчера в 07:15

Кудрин дал совету правительству по поводу малого и среднего бизнеса

Росбалтвчера в 07:30

Кудрин: Правительство должно поддержать весь малый и средний бизнес

Парламентская газетавчера в 07:16

Кудрин призвал расширить меры поддержки на весь малый и средний бизнес

Rambler News Serviceвчера в 09:39

Кудрин считает, что правительство должно поддержать весь малый и средний бизнес

ТАССвчера в 06:36
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Общество

В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:40
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Армия и оружие

Первые С-500 поступят в Вооруженные силы РФ в 2021 году

Ожидается, что Вооруженные силы Российской Федерации получат первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году.
Вести.Ru вчера в 22:36
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Общество

Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев

Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
Известия 01:22
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Известия вчера в 23:04
2,1K
Общество

В Подмосковье продлили режим ограничений

Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
2K
Армия и оружие

ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru вчера в 02:58
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
2,5K
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о двух этапах поставки Су-57 в ВКС России

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что истребители пятого поколения Су-57 будут поступать в Воздушно-космические войска в два этапа.
RT на русском 00:15
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Музыка

Еще один клип Little Big преодолел отметку в 100 млн просмотров

Клип российской группы Little Big на композицию GoBananas преодолел отметку в сто миллионов просмотров на хостинге YouTube.
Аргументы и Факты 04 мая в 20:31
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Общество

Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»

Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru вчера в 05:28
1,8K
Общество

Дуров прокомментировал фильм Дудя о Кремниевой долине

BFM.ru 01:25
1,4K
Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
2,4K
Общество

ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей

50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы вчера в 10:06
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Общество

Правительство разработает предложения о допподдержке многодетных семей

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила разработать предложения о дополнительной поддержке многодетных семей, где из-за коронавируса родители потеряли работу или доход семьи на человека ниже прожиточного минимума, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 01:26
Общество

Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса

Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
Lenta.ru вчера в 22:07
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Общество

В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая

В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва вчера в 05:29
2,9K
Шоу-бизнес

Повзрослевшая дочь Владимира Политова из «На-На» восхитила своей красотой

Многие поклонники Владимира Политова отмечают, что с каждым годом его взрослеющая дочь становится все больше похожей на отца, перенимая от него харизму и красоту.
Актуальные Новости вчера в 22:05
Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
147
Общество

SCMP: Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
229
Общество

В Красноярском крае режим самоизоляции в ближайшее время не снимут

Красноярск, 8 мая 2020, 08:03 — REGNUM Снятие режима самоизоляции после майских праздников в Красноярском крае не предполагается, сообщили ИА REGNUM 8 мая в правительстве региона.
REGNUM 01:03
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Спорт

В «Милане» у 3 человек обнаружили коронавирус

Ранее COVID-19 был обнаружен у 6 человек в «Фиорентине» и у 4 игроков «Сампдории».
Sports.ru 01:42
Происшествия

В Татарстане мертвым найден глава исполкома Сармановского района

Портал «БИЗНЕС Online» сообщил со ссылкой на собственные источники о смерти главы исполкома Сармановского района Альфиса Мухаметгараева.
Kursk.com вчера в 17:21
26
Здоровье

Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в РФ

Москва, 8 мая 2020, 09:05 — REGNUM Сценарий развития эпидемии коронавируса в России может не иметь взрывного пика.
REGNUM 02:05
49
Экономика

Стоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч

Коммерсантъ вчера в 22:59
Футбол

Дания подтвердила готовность Копенгагена принять матчи Евро

Глава Федерации футбола Дании Йеспер Меллер заявил, что Копенгаген готов принять матчи чемпионата Европы в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 23:30
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
1,1K
Здоровье

ЕСПЧ обязал Россию предоставить лекарство ребенку

В четверг ЕСПЧ вынес срочное решение в соответствии с правилом 39 регламента суда, призвав российские власти применить обеспечительные меры по жалобе родителей шестимесячной девочки из Ставропольского края: предоставить ребенку препарат «Спинраза».
Коммерсантъ вчера в 18:53
5
Космос

Рогозин раскритиковал ученых МГУ за план добычи золота на Луне

Руководитель ведомства раскритиковал высказывание специалиста Государственного астрономического института Штернберга Владислава Шевченко, рассказавшего о миллионах тонн золота на спутнике.
Дни24 02:11
4
Общество

На Сахалине продлили режим самоизоляции до 31 мая

Режим самоизоляции в Сахалинской области продолжит действовать до 31 мая.
РИА Сахалин-Курилы 02:06
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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