Экономика
РБККудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес
Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция». По его словам, правительство должно направить на поддержку экономики еще как минимум 1 трлн руб.
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Политика
Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины
Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.
Lenta.ru 08:28
Общество
В 29 поселках и городах Ленобласти вводится масочный режим
С 10 мая на территории 29 населенных пунктов Ленобласти вводится масочный режим.
Петербургский дневник 12:59
Общество
С 12 мая в Москве откроются промышленные и строительные предприятия
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая снимаются ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Коммерсантъ вчера в 09:31
Политика
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости 15:44
Общество
Масочный и перчаточный режим вводится в Москве
По решению мэра Москвы Сергея Собянина, в Москве вводят масочный и перчаточный режим. Он начнет действовать с 12 мая.
Газета.Ru 09:23
Происшествия
В Петербурге аферисты обманули вкладчиков на 100 миллионов рублей
Организаторы финансовой пирамиды в Санкт-Петербурге подыскивали клиентов, убеждая их вложить деньги в якобы высокодоходные финансовые операции.
Российская газета 08:38
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
Общество
В Крыму введут масочный режим с 12 мая
Власти Крыма с 12 мая обяжут всех жителей региона носить медицинские маски и марлевые повязки при посещении общественных мест и поездках в транспорте, чтобы не допустить распространения нового коронавируса из-за возобновления работы части предприятий в период пандемии, заявил в четверг глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 06:41
Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
Басманный районный суд Москвы заключил под стражу Джамбула Джанашию — еще одного предполагаемого участника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 11:41
Общество
12 мая масочный режим введут в Воронежской области
Масочный режим вводится в Воронежской области с 12 мая. Соответствующий указ в среду, 6 мая, подписал губернатор Александр Гусев.
Обозреватель Врн вчера в 15:22
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России сдвинули на конец лета
Ученые Сингапурского университета технологий и дизайна вновь сдвинули на более позднюю дату прогноз по окончанию пандемии коронавируса в России.
Новый Омск вчера в 06:30
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлили
Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 31 мая. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.
Lenta.ru 16:40
Футбол
В «Сампдории» зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом
Клуб сообщил, что новые случаи были выявлены после проверки среди игроков. Имена заболевших не называются.
Матч ТВ 15:29
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Хоккей
Ларионов возглавит молодежную сборную России по хоккею
ProstoProSport 13:11
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Общество
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.
Коммерсантъ 16:07
Общество
Госпиталь для пациентов с коронавирусом оборудуют в «Крокус Экспо»
Новый инфекционный госпиталь оборудуют в одном из павильонов выставочного центра «Крокус Экспо» к 12 маю.
Lenta.ru 07:53
Хоккей
«Трактор» подписал контракт с защитником минского «Динамо» Евенко
Челябинский «Трактор» пополнил состав белорусским защитником Олегом Евенко. Контракт с ним рассчитан на один сезон.
Правда УрФО 16:03
Экономика
В России растут продажи недорогих продуктов
Торговые сети в новых условиях увеличили продажи недорогих продуктов – за первые 15 дней апреля на 20%, цитирует исследование издание "Известия".
Вести.Ru 03:06
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Решетников: в России предоставили отсрочки по налогам на 217 млрд рублей Президент также исключил из состава рабочей группы замглавы исполнительного комитета движения "Народный фронт за Россию" (ОНФ) Ирину Смирнову.
Право.ру вчера в 12:39
Футбол
Мбаппе признан лучшим бомбардиром чемпионата Франции
Мбаппе во второй год подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции, в прошлом сезоне на его счету было 33 гола после 38 матчей.
ТАСС Спорт 16:28
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета 16:21
Игры
Анонсированы первые игры для Xbox Series X
Вести.Ru 13:37
Происшествия
В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь
Полиция нашла женщину, затушившую Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге, которая призналась, что сделала это нечаянно, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
РИА Новости 16:15
Космос
Российские ученые опровергли падение Тунгусского метеорита
Российские астрономы заявили, что падения Тунгусского метеорита в Сибири в 1908 году не было.
Профиль 05 мая в 17:21
Общество
СМИ узнали о планах возвращения судов к нормальному режиму работы
Российские суды с 12 мая начнут возвращаться к нормальному режиму работы. Об этом рассказал источник в судебной системе в четверг, 7 мая.
Известия 12:42