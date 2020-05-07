Коронавирус

РБКРБККудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес

Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция». По его словам, правительство должно направить на поддержку экономики еще как минимум 1 трлн руб.
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Кудрин призвал правительство поддержать весь российский малый и средний бизнес

ФедералПресс14:47

Кудрин считает, что правительство должно поддержать весь малый и средний бизнес

ТАСС06:36

Кудрин призвал расширить меры поддержки на весь малый и средний бизнес

Rambler News Service09:39

Кудрин дал совету правительству по поводу малого и среднего бизнеса

Росбалт07:30

Кудрин: Правительство должно поддержать весь малый и средний бизнес

Парламентская газета07:16

Кудрин: правительство должно поддержать весь российский бизнес

ГЛАС.RU07:15

Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес

РБК13:49
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
8,5K
Общество

Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

Начиная с 12 мая, получают возможность вернуться к работе предприятия промышленности и строительной отрасли.
ТВ Центр 10:43
1
Общество

Еще 51 пациент с коронавирусом умер в Москве

В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом.
Известия 14:44
410
Общество

Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве

Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
РИА Новости 14:31
55
Политика

Песков заявил о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о недоверии опросам "Левады" о рейтинге Путина.
Piter.tv вчера в 10:58
19
Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
1K
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
2,4K
Экономика

Российским регионам предсказали тяжелейшие проблемы в XXI веке

Аналитики международного рейтингового агентства S&P в своем прогнозе (есть в распоряжении «Ленты.ру») предсказали российским регионам тяжелейшие бюджетные проблемы с начала XXI века.
Lenta.ru 14:13
12
Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru 14:14
1K
Гаджеты

AMD представила чипсет B550 с поддержкой будущих процессоров на Zen 3

Весьма интересной частью анонса является то, что AMD подтвердила совместимость нового B550 с архитектурой Zen 3, на базе которой к концу этого или началу следующего года будут представлены настольные процессоры Ryzen 4000 (Vermeer).
3DNews 13:06
Спорт

Сборная России уступила команде Европы на шахматном Кубке наций

Сборная России потерпела поражение от команды Европы в матче шестого раунда Кубка наций по шахматам, который проходит в формате онлайн.
Матч ТВ 13:26
Экономика

Росстат объявил об ускорении годовой инфляции в апреле до 3,1%

Инфляция в апреле 2020 года ускорилась до 3,1% по сравнению с апрелем 2019 года, сообщил Росстат.
РБК 14:06
1
Общество

Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 09:35
2,5K
Общество

В Санкт-Петербурге введут обязательный масочный режим

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге будет обязательным ношение масок и перчаток, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
Коммерсантъ 14:08
440
Общество

ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей

50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы 10:06
15
Фигурное катание

Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru 14:05
8
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась с Константином Мякиньковым

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым, с которым они встречались около шести лет.
ИА InterMedia вчера в 10:42
19
Экономика

ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и прокуратура проводят мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу.
ТАСС 13:52
57
Армия и оружие

Пушилин: Украина целится в дома мирных жителей

Вывод напрашивается сам: Украина не просто убивает жителей Донбасса, она целится по детям, молодым людям, — написал Пушилин, — В этих смертях прямая вина Зеленского, который за год у власти так и не удосужился отдать приказ о прекращении огня.
Новостной фронт 09:43
Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство.
Коммерсантъ вчера в 18:58
844
Экономика

ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка

Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
83
Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
161
Общество

На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера

Администраторы группы челябинского торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Космос» в социальной сети «ВКонтакте» по ошибке разместили фото Гитлера среди портретов участников Великой Отечественной войны, сообщает 74.ru.
РБК 10:30
92
Происшествия

МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции»

Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского.
Ведомости 03:38
397
Общество

Сингапурские ученые отложили дату окончания эпидемии в России

Первоначально ученые предсказывали, что эпидемия в России закончится 20 июня, затем изменили этот срок до 19 августа, а затем до 8 августа, после чего они изменили дату на 12 августа.
Evo-rus.com 04 мая в 18:10
4,7K
Общество

Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
1,9K
Кино

Героиня «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

iReactor вчера в 11:20
112
Общество

Инфекционист Минздрава дала прогноз развития коронавируса в России

Напомним, что, по официальным данным на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 13:58
366
Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
57
Армия и оружие

На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе

Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены снайперы ФСБ России, стрелявшие по украинским военным в Донбассе.
Lenta.ru 14:02
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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