Коронавирус
РБККудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес
Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция». По его словам, правительство должно направить на поддержку экономики еще как минимум 1 трлн руб.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 14:54, Ашберн
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Общество
Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
Начиная с 12 мая, получают возможность вернуться к работе предприятия промышленности и строительной отрасли.
ТВ Центр 10:43
Общество
Еще 51 пациент с коронавирусом умер в Москве
В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом.
Известия 14:44
Общество
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
РИА Новости 14:31
Политика
Песков заявил о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о недоверии опросам "Левады" о рейтинге Путина.
Piter.tv вчера в 10:58
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Экономика
Российским регионам предсказали тяжелейшие проблемы в XXI веке
Аналитики международного рейтингового агентства S&P в своем прогнозе (есть в распоряжении «Ленты.ру») предсказали российским регионам тяжелейшие бюджетные проблемы с начала XXI века.
Lenta.ru 14:13
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru 14:14
Гаджеты
AMD представила чипсет B550 с поддержкой будущих процессоров на Zen 3
Весьма интересной частью анонса является то, что AMD подтвердила совместимость нового B550 с архитектурой Zen 3, на базе которой к концу этого или началу следующего года будут представлены настольные процессоры Ryzen 4000 (Vermeer).
3DNews 13:06
Спорт
Сборная России уступила команде Европы на шахматном Кубке наций
Сборная России потерпела поражение от команды Европы в матче шестого раунда Кубка наций по шахматам, который проходит в формате онлайн.
Матч ТВ 13:26
Экономика
Росстат объявил об ускорении годовой инфляции в апреле до 3,1%
Инфляция в апреле 2020 года ускорилась до 3,1% по сравнению с апрелем 2019 года, сообщил Росстат.
РБК 14:06
Общество
Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 09:35
Общество
В Санкт-Петербурге введут обязательный масочный режим
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге будет обязательным ношение масок и перчаток, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
Коммерсантъ 14:08
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы 10:06
Фигурное катание
Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru 14:05
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась с Константином Мякиньковым
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым, с которым они встречались около шести лет.
ИА InterMedia вчера в 10:42
Экономика
ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и прокуратура проводят мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу.
ТАСС 13:52
Армия и оружие
Пушилин: Украина целится в дома мирных жителей
Вывод напрашивается сам: Украина не просто убивает жителей Донбасса, она целится по детям, молодым людям, — написал Пушилин, — В этих смертях прямая вина Зеленского, который за год у власти так и не удосужился отдать приказ о прекращении огня.
Новостной фронт 09:43
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Экономика
ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка
Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
Происшествия
Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму
Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
Общество
На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера
Администраторы группы челябинского торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Космос» в социальной сети «ВКонтакте» по ошибке разместили фото Гитлера среди портретов участников Великой Отечественной войны, сообщает 74.ru.
РБК 10:30
Происшествия
МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции»
Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского.
Ведомости 03:38
Общество
Сингапурские ученые отложили дату окончания эпидемии в России
Первоначально ученые предсказывали, что эпидемия в России закончится 20 июня, затем изменили этот срок до 19 августа, а затем до 8 августа, после чего они изменили дату на 12 августа.
Evo-rus.com 04 мая в 18:10
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Кино
Героиня «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
iReactor вчера в 11:20
Общество
Инфекционист Минздрава дала прогноз развития коронавируса в России
Напомним, что, по официальным данным на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 13:58
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
Армия и оружие
На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе
Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены снайперы ФСБ России, стрелявшие по украинским военным в Донбассе.
Lenta.ru 14:02