Общество
Будущее России. Национальные проектыКудрин предложил решение проблемы долгостроев за два-три года
Ситуация с долгостроями в России может быть повернута в позитивное русло за два-три года, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на селекторном совещании по проблемам незавершенного строительства.
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с чего всё началось
Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что проблему с долгостроем в России можно решить в течение двух-трех лет, сообщает пресс-служба ведомства.АМИТЕЛ04:52
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