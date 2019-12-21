Общество

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыКудрин предложил решение проблемы долгостроев за два-три года

Ситуация с долгостроями в России может быть повернута в позитивное русло за два-три года, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на селекторном совещании по проблемам незавершенного строительства.
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с чего всё началось
Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что проблему с долгостроем в России можно решить в течение двух-трех лет, сообщает пресс-служба ведомства
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