с чего всё началось

Ситуация с долгостроями в России может быть повернута в позитивное русло за два-три года, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на селекторном совещании по проблемам незавершенного строительства.

Кудрин предложил решение проблемы долгостроев за два-три года

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Политика Украина обнародовала трёхсторонний протокол по газу Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва и Киев подписали протокол о транзите газа через территорию Украины.

Политика Захарова отреагировала на санкции США против «Северного потока-2» 17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Спорт СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.

Происшествия Подростки избили полицейских в Апатитах в Мурманской области Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку.

Общество Синоптик оценил возможность снега в новогоднюю ночь в Северной столице До самого Нового года в Петербурге будет осенняя погода; небольшой снег и температура от нуля до минус двух градусов ожидается 31 декабря.

Кино Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на секс-сцену Актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках секс-сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме «Текст», сообщил режиссер кинокартины Клим Шипенко.