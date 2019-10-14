Финансы
Rambler News ServiceКудрин предложил ускорить инвестирование средств ФНБ в ценные бумаги
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил в ходе заседания Комитета Госдумы по бюджету и налогам не дожидаться достижения ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) 7% и в виде исключения ускорить инвестирование части средств ФНБ в ценные бумаги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 08:11, Вашингтон
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Кино
Скорсезе снова раскритиковал супергеройские фильмы
Газета.Ru вчера в 17:55
Происшествия
Москалькова назвала убийцу девочки из Саратова «мутантом»
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не будет помогать "получеловеку", который убил девятилетнюю девочку в Саратове.
Аргументы недели 06:56
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Политика
Премьер Украины посетил концерт неофашистской группы
REGNUM вчера в 23:23
Политика
Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Российская газета 07:15
Авто
Пикап Isuzu D-Max сменил поколение
Японская компания Isuzu представила в Таиланде пикап D-Max третьего поколения.
Автоновости дня 12 октября в 06:27
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Фигурное катание
Туктамышева чисто исполнила два акселя на турнире Finlandia Trophy
Спорт-Экспресс вчера в 11:24
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Армия и оружие
В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
Известия 07:35
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.
Газета.Ru 06:41
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Шоу-бизнес
Женя Малахова и Ренат Давлетьяров расстались после шести лет брака
Супруги предпочитают не комментировать разрыв, пока готовят документы для суда, брак продлился шесть лет, и им определенно есть что делить.
StarHit.ru 00:00
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Политика
Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате.
RT на русском 06:37
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер.
РИА Новости 05:53
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Происшествия
Самолет канадских ВВС разбился в США
В американском штате Джорджия потерпел крушение учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor.
ТК Звезда вчера в 18:45
Политика
Названы недостатки наркополитики России
Спецпроект «Россия под наркотиками» вышел на «Ленте.ру» в трех частях в конце сентября — начале октября.
Lenta.ru 07:52
Политика
«Барселона» выступила в поддержку заключенных лидеров Каталонии
Футбольный клуб "Барселона" озвучил свою позицию относительно заключения девятерых лидеров Каталонии, которые были приговорены Верховным испанским судом к тюремным срокам от девяти до 13 лет.
Газета.Ru 07:12
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Финансы
ЦБ считает неправильным полный отказ от доллара в международных резервах
Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин в Госдуме заявил, что отказ от доллара в международных резервах сопряжён с избыточными рисками.
News.ru 07:56
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Кино
Warner Bros. предложила Джеймсу Ганну «все, что угодно»
Киностудия Warner Bros. была настолько заинтересована в сотрудничестве с создателем "Стражей Галактики" Джеймсом Ганном, что была готова предложить ему любой кинопроект по его выбору.
Kinonews.ru 04:55
Шоу-бизнес
Телеведущая Ольга Ушакова в четвертый раз станет матерью
Ольга Ушакова станет матерью в четвертый раз. Об этом телеведущая заявила на странице в Instagram.
OAnews 12 октября в 13:38