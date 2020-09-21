У российской экономики есть невостребованный ресурс, который позволил бы избежать повышения некоторых налогов в течение пяти-шести ближайших лет: это продажа принадлежащих государству активов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

с чего всё началось

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил увеличить темп продажи госимущества. Это мера, по его мнению, могла отложить повышение некоторых налогов. С таким предложением Кудрин выступил на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме.

Происшествия ФСБ задержала полковника внутренней службы за сбор дани с коллег В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали заместителя начальника главного управления ФСИН России по Нижегородской области полковника внутренней службы Виталия Гудкова. 58

Политика Главы МИД стран ЕС отказались признать Лукашенко лидером Белоруссии Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза заявили об отказе признать президента Республики Беларусь Александра Лукашенко легитимным главой государства и выступили за проведение новых выборов в стране. 18

Политика Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN). 1,2K

Политика Представителя Крыма оборвали во время выступления на форуме ООН Выступление представителя Крыма, сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца прервали во время его выступления на Европейском региональном форуме ООН. 548

Здоровье Фармаколог: Прием отечественного препарата от коронавируса «Арепливир» возможен только под медицинским контролем Российские аптеки стали продавать отечественный препарат от коронавируса "Арепливир" По словам разработчиков, его разрешено применять в амбулаторных условиях.

Игры Microsoft купит разработчиков Elder Scrolls, Fallout и DOOM Корпорация Microsoft объявила о намерении приобрести ZeniMax Media, материнскую компанию Bethesda Softworks, одного из крупнейших разработчиков и издателей видеоигр в мире. 80

Происшествия Гулявшая голой по дорогам российская телеведущая госпитализирована Российская телеведущая и актриса Хильда Кармен после прогулки голой по дорогам в подмосковном городе Раменское была госпитализирована в диспансер. 134

Общество В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья. 1,6K

Политика Путин повысил оклады судей на 3 процента Напомним, что в конце августа глава государства подписал указ, по которому зарплаты госчиновников, Генпрокурора и главы Следственного комитета увеличатся на 3 процента с 1 октября. 745

Политика Кремль объявил ожидаемое время выступления Путина в ООН Выступление президента России Владимира Путина на Генассамблее ООН ожидается 22 сентября после 18:00 мск, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. 198

Общество Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится. 1,3K

Происшествия Умер пострадавший в ДТП с сыном вице-губернатора Брянской области Один из пострадавших в ДТП с участием сына вице-губернатора Брянской области Александра Резунова скончался в больнице, сообщает 20 сентября РЕН ТВ. 230

Армия и оружие Лавров объяснил приостановку патрулирования РФ и Турции в Идлибе На территории Идлиба находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами России Владимиром Путиным и Турции Тайипом Эрдоганом, достигнутыми 5 марта, военные двух стран проводят в провинции совместные патрулирования.

Политика Суд ликвидировал партию Навального Верховный суд России ликвидировал партию «Россия будущего», основателем которой является Алексей Навальный, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 698