Экономика
Вести.RuКудрин предложил ускорить приватизацию вместо повышения налогов
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил увеличить темп продажи госимущества. Это мера, по его мнению, могла отложить повышение некоторых налогов. С таким предложением Кудрин выступил на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме.
Читать в источнике
Оценить808
с чего всё началось
У российской экономики есть невостребованный ресурс, который позволил бы избежать повышения некоторых налогов в течение пяти-шести ближайших лет: это продажа принадлежащих государству активов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.РИА Новости05:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7417 источников, обновлено в 12:48, Ашберн
Армия и оружие
Британские ВВС и ВМС активизировались в Черном море
Evo-rus.com 11:29
Происшествия
ФСБ задержала полковника внутренней службы за сбор дани с коллег
В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали заместителя начальника главного управления ФСИН России по Нижегородской области полковника внутренней службы Виталия Гудкова.
Lenta.ru 11:13
Политика
Главы МИД стран ЕС отказались признать Лукашенко лидером Белоруссии
Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза заявили об отказе признать президента Республики Беларусь Александра Лукашенко легитимным главой государства и выступили за проведение новых выборов в стране.
Наша версия 11:59
Политика
Тихановская призвала силовиков не позволять режиму «использовать себя»
В ситуации, которая сложилась в Белоруссии после выборов президента, силовики должны не идти на поводу у власти, а поддержать протестующих.
Компания 09:37
Политика
Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США
Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM 01:56
Общество
Уволился директор школы на Сахалине, где учился хулиган-третьеклассник
Директор южно-сахалинской школы №21, где учился мальчик, замучивший своим поведением одноклассников, уволился.
РЕН ТВ 00:44
Политика
Представителя Крыма оборвали во время выступления на форуме ООН
Выступление представителя Крыма, сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца прервали во время его выступления на Европейском региональном форуме ООН.
Российская газета 12:02
Шоу-бизнес
Наталья Водянова опубликовала свадебное фото с Антуаном Арно
Свадьба состоялась 19 сентября в здании мэрии Парижа в присутствии мэра города Анн Идальго.
РБК 12:32
Космос
Астрономы определили максимальную возможную массу черной дыры
Астрономы в рамках исследования сумели определить предположительную максимальную возможную массу черной дыры.
Актуальные Новости вчера в 06:44
Здоровье
Фармаколог: Прием отечественного препарата от коронавируса «Арепливир» возможен только под медицинским контролем
Российские аптеки стали продавать отечественный препарат от коронавируса "Арепливир" По словам разработчиков, его разрешено применять в амбулаторных условиях.
Эхо Москвы 12:38
Игры
Microsoft купит разработчиков Elder Scrolls, Fallout и DOOM
Корпорация Microsoft объявила о намерении приобрести ZeniMax Media, материнскую компанию Bethesda Softworks, одного из крупнейших разработчиков и издателей видеоигр в мире.
РБК 11:08
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в центре Москвы увеличилось до четырех
Четыре человека, по последним данным, пострадали после того, как автомобиль Infiniti сбил пешеходов в центре Москвы.
ТАСС 10:48
Происшествия
Гулявшая голой по дорогам российская телеведущая госпитализирована
Российская телеведущая и актриса Хильда Кармен после прогулки голой по дорогам в подмосковном городе Раменское была госпитализирована в диспансер.
Lenta.ru 10:49
Общество
В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья
Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБК 04:15
Политика
Путин повысил оклады судей на 3 процента
Напомним, что в конце августа глава государства подписал указ, по которому зарплаты госчиновников, Генпрокурора и главы Следственного комитета увеличатся на 3 процента с 1 октября.
Российская газета 09:59
Политика
Кремль объявил ожидаемое время выступления Путина в ООН
Выступление президента России Владимира Путина на Генассамблее ООН ожидается 22 сентября после 18:00 мск, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Ведомости 07:17
Общество
Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе
В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
ТАСС 11:45
Технологии
Airbus представила концепты пассажирских самолетов будущего
Разработчики показали три концепта пассажирских самолетов, использующих альтернативное топливо.
ToDay News Ufa 12:32
Происшествия
Умер пострадавший в ДТП с сыном вице-губернатора Брянской области
Один из пострадавших в ДТП с участием сына вице-губернатора Брянской области Александра Резунова скончался в больнице, сообщает 20 сентября РЕН ТВ.
Известия вчера в 15:26
Финансы
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября
Курс доллара растет на 0,46% — до ₽ 76, 1. Американская валюта поднялась выше ₽ 76 впервые с 9 сентября.
РБК 04:31
Политика
Российские власти раскрыли преступление Светланы Тихановской
Хорошо еще глава российского МИД не прошел мимо злодеяния.
Московский Комсомолец 10:42
Здоровье
Медики назвали два самых ранних признака дефицита витамина B12
Газета Кемерова 01:12
Армия и оружие
Лавров объяснил приостановку патрулирования РФ и Турции в Идлибе
На территории Идлиба находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами России Владимиром Путиным и Турции Тайипом Эрдоганом, достигнутыми 5 марта, военные двух стран проводят в провинции совместные патрулирования.
РЕН ТВ 12:18
Политика
Суд ликвидировал партию Навального
Верховный суд России ликвидировал партию «Россия будущего», основателем которой является Алексей Навальный, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Ведомости 10:28
Шоу-бизнес
«Пересильд сопровождала охрана Романа Абрамовича»: слухи о любви
"Охрана Романа Абрамовича не сопровождала актрису Юлию Пересильд и вообще не присутствовала" не кинофестивале, сообщила представительница компании.
Московский Комсомолец 05:48
Шоу-бизнес
Лена Ленина посоветовала Наташе Королевой разводиться с Тарзаном
Писательница Лена Ленина опубликовала в своем Instagram совместное фото с Наташей Королевой.
Политическая Экспертиза 04:08