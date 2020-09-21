Глава Facebook рассказал о своей любви к смартфонам Samsung

Стоит отметить, что Цукерберг не стал показывать какое именно устройство он использует прямо сейчас как основное, но учитывая, что он является руководителем крупной технологический компании, вряд ли стоит ожидать, что он предпочитает что-то отличное от флагманского решения.