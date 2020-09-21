В Минздраве рассказали, от чего умерли князь Владимир и Ярослав Мудрый

"Рак известен издревле, мы знаем, что от него ушли такие деятели России, как князь Владимир, креститель Руси, Ярослав Мудрый, об этом есть летописи", — сказал Каприн в прямом эфире всероссийской акции "Неделя здоровья".