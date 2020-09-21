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Вести.Ru
Вести.Ru

Кудрин предложил ускорить приватизацию вместо повышения налогов

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил увеличить темп продажи госимущества. Это мера, по его мнению, могла отложить повышение некоторых налогов. С таким предложением Кудрин выступил на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Кудрин назвал способ избежать повышения налогов

У российской экономики есть невостребованный ресурс, который позволил бы избежать повышения некоторых налогов в течение пяти-шести ближайших лет: это продажа принадлежащих государству активов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
РИА Новостивчера в 05:51
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Газета.Ru

Кудрин рассказал, как избежать повышения налогов в России

Газета.Ruвчера в 09:29
РБК

Кудрин назвал способ не повышать налоги

РБКвчера в 07:28
ПРАЙМ

Кудрин назвал способ избежать повышения налогов в России

ПРАЙМвчера в 05:22
ТАСС

Кудрин заявил, что приватизация могла бы позволить не повышать налоги

ТАССвчера в 06:33
Интерфакс

Кудрин заявил о возможности избежать роста налогов за счет приватизации

Интерфаксвчера в 05:57
News.ru

Кудрин назвал способ избежать повышения налогов в России

News.ruвчера в 05:38
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Кудрин предположил, что избежать повышения налогов можно приватизацией

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Компаниявчера в 09:00
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