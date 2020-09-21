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Вести.Ru
Вести.Ru

Кудрин предложил ускорить приватизацию вместо повышения налогов

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил увеличить темп продажи госимущества. Это мера, по его мнению, могла отложить повышение некоторых налогов. С таким предложением Кудрин выступил на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Кудрин назвал способ избежать повышения налогов

У российской экономики есть невостребованный ресурс, который позволил бы избежать повышения некоторых налогов в течение пяти-шести ближайших лет: это продажа принадлежащих государству активов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
РИА Новостивчера в 05:51
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Газета.Ru

Кудрин рассказал, как избежать повышения налогов в России

Газета.Ruвчера в 09:29
ПРАЙМ

Кудрин назвал способ избежать повышения налогов в России

ПРАЙМвчера в 05:22
Коммерсантъ

Кудрин предположил, что избежать повышения налогов можно приватизацией

Коммерсантъвчера в 06:37
ТАСС

Кудрин заявил, что приватизация могла бы позволить не повышать налоги

ТАССвчера в 06:33
Интерфакс

Кудрин заявил о возможности избежать роста налогов за счет приватизации

Интерфаксвчера в 05:57
News.ru

Кудрин назвал способ избежать повышения налогов в России

News.ruвчера в 05:38
РБК

Кудрин назвал способ не повышать налоги

РБКвчера в 07:28

МЧС запретило размещать мебельные магазины в жилых новостройках

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России пытается отменить запрет на размещение в жилых домах мебельных магазинов, а новый свод правил, вступивший в силу 14 августа, может привести к закрытию 17% профильных магазинов и падению продаж на 20%.
ТАСС03:22
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Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних консервов

"В период активной заготовки домашних консервов и продуктов на зиму Роспотребнадзор напоминает, что ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом", - сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости02:50
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СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии

Германия не может возбудить уголовное дело по факту отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так как преступление произошло на территории России и не является военным преступлением, сообщило издание Seuddeutsche Zeitung со ссылкой на немецких экспертов.
Ведомости03:36
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Трамп подписал указ о санкциях за поставку Ирану неядерного оружия

«Президент буквально несколько мгновений назад сегодня подписал в Овальном кабинете указ о введении жестких экономических санкций в отношении тех стран, компаний и частных лиц, которые причастны к поставкам, продажам или передаче неядерного оружия в Исламскую Республику Иран», — сказал советник по национальной безопасности.
ИА Красная Веснавчера в 12:32
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Землетрясение ощутили 392 населенных пункта Приангарья и Бурятии

Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
РИА Новости03:22
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ЦБ подал иск к бывшим руководителям Бинбанка на 284 млрд рублей

Банк России подал иск к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и трем другим экс-руководителям — Алексею Фарафонтову, Александру Лукину и Кириллу Любенцову, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
Коммерсантъ03:14
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В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
РБКвчера в 09:45
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Кинооператор Майкл Чэпмен скончался в возрасте 84 лет

Нью-Йорк, США, 22 сентября 2020, 10:54 — REGNUM Американский кинооператор Майкл Чэпмен, который известен по своей работе с режиссером Мартином Скорсезе над фильмами «Таксист» (1976) и «Бешеный бык» (1980), скончался на 85-м году жизни.
REGNUM03:54