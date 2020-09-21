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Кудрин предложил заменить повышение налогов приватизацией

Продажа активов, которые принадлежат государству, может избавить правительство от необходимости повышения некоторых налогов, заявил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Кудрин назвал способ избежать повышения налогов

У российской экономики есть невостребованный ресурс, который позволил бы избежать повышения некоторых налогов в течение пяти-шести ближайших лет: это продажа принадлежащих государству активов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
РИА Новостивчера в 05:51
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ТАСС

Кудрин заявил, что приватизация могла бы позволить не повышать налоги

ТАССвчера в 06:33
РБК

Кудрин назвал способ не повышать налоги

РБКвчера в 07:28
Коммерсантъ

Кудрин предположил, что избежать повышения налогов можно приватизацией

Коммерсантъвчера в 06:37
Газета.Ru

Кудрин рассказал, как избежать повышения налогов в России

Газета.Ruвчера в 09:29
Интерфакс

Кудрин заявил о возможности избежать роста налогов за счет приватизации

Интерфаксвчера в 05:57
News.ru

Кудрин назвал способ избежать повышения налогов в России

News.ruвчера в 05:38
ПРАЙМ

Кудрин назвал способ избежать повышения налогов в России

ПРАЙМвчера в 05:22

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ТАССвчера в 15:57
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Газета.Ruвчера в 14:50
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