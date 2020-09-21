Кудрин предложил заменить повышение налогов приватизацией
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Продажа активов, которые принадлежат государству, может избавить правительство от необходимости повышения некоторых налогов, заявил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.В источнике
С чего всё началось
Кудрин назвал способ избежать повышения налогов
У российской экономики есть невостребованный ресурс, который позволил бы избежать повышения некоторых налогов в течение пяти-шести ближайших лет: это продажа принадлежащих государству активов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
РИА Новостивчера в 05:51
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