Кудрин предложил ускорить приватизацию вместо повышения налогов
Смотрите также
Число пострадавших в ДТП в центре Москвы увеличилось до четырех
Стало известно, как вдова Алексея Баталова потеряла наследство мужа
В Москве за сутки скончались ещё 15 пациентов с коронавирусом
Брянский вице-губернатор подал в отставку после ДТП с участием сына
В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
Ушедший в монастырь российский актер разбился в ДТП
В центре Петербурга парень и девушка сорвались с крыши доходного дома
Спецпосланник Трампа предложил РФ заключить меморандум о вооружениях
Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневки в России
Toyota анонсировала усовершенствованный внедорожник Land Cruiser Prado
Наталья Водянова опубликовала свадебное фото с Антуаном Арно
Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках
Видеообращение Путина для Генассамблеи ООН направили в Нью-Йорк
В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии
Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе
СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве
Брянский вице-губернатор подал в отставку после ДТП с участием сына
Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил увеличить темп продажи госимущества. Это мера, по его мнению, могла отложить повышение некоторых налогов. С таким предложением Кудрин выступил на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме.В источнике
С чего всё началось
Кудрин назвал способ избежать повышения налогов
У российской экономики есть невостребованный ресурс, который позволил бы избежать повышения некоторых налогов в течение пяти-шести ближайших лет: это продажа принадлежащих государству активов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
РИА Новостивчера в 05:51
Подробнее о событии