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Газета.Ru
Газета.Ru

Кудрин: приватизация позволит избежать повышения налогов в РФ

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что приватизация государственных активов в России позволила бы избежать повышения налогов для бизнеса и граждан в течение пяти-шести ближайших лет. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
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РИА Новости

Кудрин назвал способ избежать повышения налогов

У российской экономики есть невостребованный ресурс, который позволил бы избежать повышения некоторых налогов в течение пяти-шести ближайших лет: это продажа принадлежащих государству активов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
РИА Новости05:51
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News.ru

Кудрин назвал способ избежать повышения налогов в России

News.ru05:38
Коммерсантъ

Кудрин предположил, что избежать повышения налогов можно приватизацией

Коммерсантъ06:37
ТАСС

Кудрин заявил, что приватизация могла бы позволить не повышать налоги

ТАСС06:33
Интерфакс

Кудрин заявил о возможности избежать роста налогов за счет приватизации

Интерфакс05:57
Газета.Ru

Кудрин: приватизация позволит избежать повышения налогов в РФ

Газета.Ru05:40
РБК

Кудрин назвал способ не повышать налоги

РБК07:28
ПРАЙМ

Кудрин назвал способ избежать повышения налогов в России

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