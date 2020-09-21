Кудрин: приватизация позволит избежать повышения налогов в РФ
Смотрите также
Гулявшая голой по Раменскому женщина оказалась телеведущей
Под Иркутском пять человек погибли в ДТП, пытаясь скрыться от полиции
Байден рассказал о 200 миллионах смертей от коронавируса в США
СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи Баталова
Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября
Экономист оценил идею увеличить акциз на табачную продукцию
Британские военные ведут авиаразведку близ российских границ
Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака
Митинг против разработки медного месторождения состоялся в Башкирии
В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья
Кудрин: приватизация позволит избежать повышения налогов в РФ
Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что приватизация государственных активов в России позволила бы избежать повышения налогов для бизнеса и граждан в течение пяти-шести ближайших лет. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
Кудрин назвал способ избежать повышения налогов
У российской экономики есть невостребованный ресурс, который позволил бы избежать повышения некоторых налогов в течение пяти-шести ближайших лет: это продажа принадлежащих государству активов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
РИА Новости05:51
Подробнее о событии