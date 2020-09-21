Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Вести.Ru
Вести.Ru

Кудрин предложил ускорить приватизацию вместо повышения налогов

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил увеличить темп продажи госимущества. Это мера, по его мнению, могла отложить повышение некоторых налогов. С таким предложением Кудрин выступил на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Кудрин назвал способ избежать повышения налогов

У российской экономики есть невостребованный ресурс, который позволил бы избежать повышения некоторых налогов в течение пяти-шести ближайших лет: это продажа принадлежащих государству активов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
РИА Новости05:51
Подробнее о событии
Газета.Ru

Кудрин рассказал, как избежать повышения налогов в России

Газета.Ru09:29
Интерфакс

Кудрин заявил о возможности избежать роста налогов за счет приватизации

Интерфакс05:57
Коммерсантъ

Кудрин предположил, что избежать повышения налогов можно приватизацией

Коммерсантъ06:37
ТАСС

Кудрин заявил, что приватизация могла бы позволить не повышать налоги

ТАСС06:33
РБК

Кудрин назвал способ не повышать налоги

РБК07:28
News.ru

Кудрин назвал способ избежать повышения налогов в России

News.ru05:38
ПРАЙМ

Кудрин назвал способ избежать повышения налогов в России

ПРАЙМ05:22

Воробьев поручил включить отопление в жилых домах Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил включить отопление в многоквартирных домах (МКД) региона, чтобы «не морозить людей», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Ведомости10:41
44

Азербайджанский солдат погиб около границы Армении

Сегодня в 09.20 (08.20 мск) в результате "очередной провокации противника" в Товузском районе на армяно-азербайджанской границе погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Эльшан Мамедов, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Кавказский узел04:44
40

Сингапурские ученые напечатали фигурки из молока на 3D-принтере

Согласно исследованию, опубликованному в издании RSC Advances, Рахул Кариаппа, Матинао Хасимото и Чэном Бао Ли из Сингапурского университета технологий и дизайна сумели разработать способ 3D-печати фигур из молока.
RuNews24.ru10:16

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
708