Возможно, нужно сделать МРОТ намного выше, а затем через год, когда ситуация стабилизируется, привести его к такой величине, которая не должна стимулировать людей оставаться безработными. Для критического периода этого года или нескольких месяцев я бы даже увеличил сейчас пособие по безработице.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что из-за нынешнего кризиса нужно временно увеличить в стране минимальный размер оплаты труда и пособие по безработице. Такое предложение он озвучил в интервью РБК.

Кудрин предложил временно увеличить пособие по безработице и МРОТ

Политика Пушков заявил о конце гегемонии США в мире Ранее на сайте «ИноТВ» появился перевод статьи South China Morning Post, в которой утверждается, что после пандемии коронавируса реформированием миропорядка займутся Россия, Китай и США как самые сильные в стратегическом, военном и экономическом плане страны, правители которых сами действуют так, чтобы «задавать правила». 689

Общество Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета. 14

Наука Какие типы коронавируса «путешествуют» в Европе и Азии В Восточной Азии же самым частым стал тип B, а в Европе и США – А и С (исключение - Швейцария, Германия, Бельгия и Нидерланды). 1

Общество Голикова оценила эффект от самоизоляции россиян Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что с 14 по 16 апреля станет ясно, продолжится ли рост случаев заболевания коронавирусом в России, или страна выходит «на плато». 2,9K

Общество В Якутии выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Якутии за минувшие сутки, сообщил во вторник республиканский оперативный штаб.

Энергетика Саудовская Аравия продолжила нефтяную войну Саудовская Аравия продолжила ценовую войну, несмотря на заключение новой сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+. 39

Спорт Владимир Познер рассказал, чем его удивила Тутберидзе Этери Тутберидзе не дает интервью. Единственное исключение она сделала для Владимира Познера в эфире Первого канала.

Энергетика Названы возможные цены на нефть после заключения сделки ОПЕК+ Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что заключение новой сделки ОПЕК+ не приведет к резкому росту цен на сырье, но к концу года нефть может подорожать до $40–45 за баррель.

Общество Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 230

Здоровье Рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус рекомендовал Минздрав Как стало известно из материалов временных методических рекомендаций для всех врачей, которые уже опубликовали на сайте Минздрава РФ, всем медикам дана рекомендация рассматривать любой эпизод ОРВИ в качестве конкретного подозрения на коронавирус. 172

Политика Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления. 475

Происшествия Замглавы Бийска попал под суд за неликвидное жилье для переселенцев Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю, в ходе расследования удалось установить, что именно вице-мэр Бийска принял в эксплуатацию непригодные для проживания дома для переселенцев. 3

Политика Трамп: обсуждал с Путиным вопрос вооружений Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили в воскресенье, 12 апреля, вопрос вооружений. 8

Экономика КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости". 890

Политика Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом. 408

Общество МВД назвало самые криминальные регионы России Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно. 137

Шоу-бизнес Пранкеры от имени Греты Тунберг пообщались с Билли Айлиш о России Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) дозвонились до американской певицы Билли Айлиш и от имени эко-активистки Греты Тунберг обсудили с ней Россию.

Происшествия Реконструкция аэропорта в Улан-Удэ обернулась уголовным делом По факту оплаты невыполненных работ в улан-удэнском аэропорту «Байкал» в Бурятской транспортной прокуратуре завели уголовное дело.