Возможно, нужно сделать МРОТ намного выше, а затем через год, когда ситуация стабилизируется, привести его к такой величине, которая не должна стимулировать людей оставаться безработными. Для критического периода этого года или нескольких месяцев я бы даже увеличил сейчас пособие по безработице.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице необходимо увеличить, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, необходимо повысить МРОТ примерно на год — "может быть, это полтора или два МРОТа, то есть прожиточных минимума".

Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице

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