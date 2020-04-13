Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек.

с чего всё началось

Возможно, нужно сделать МРОТ намного выше, а затем через год, когда ситуация стабилизируется, привести его к такой величине, которая не должна стимулировать людей оставаться безработными. Для критического периода этого года или нескольких месяцев я бы даже увеличил сейчас пособие по безработице.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице необходимо увеличить, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, необходимо повысить МРОТ примерно на год — "может быть, это полтора или два МРОТа, то есть прожиточных минимума".

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