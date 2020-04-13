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ИнтерфаксИнтерфакс
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ
Арбуз
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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.В источнике
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С чего всё начиналось
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Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек.
РБК 04:50
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ФНПР: прогноз о росте безработицы до 8 млн человек вполне реалистичен

Вести.Ru 06:45
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Профсоюзы сочли реалистичным прогноз Кудрина по росту безработицы в РФ

Интерфакс 06:17
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Алексей Кудрин предрёк трёхкратный рост числа безработных в России

Говорит Москва 04:41
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