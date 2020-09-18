Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Накануне.Ru
Накануне.Ru

Кудрин предложил увеличить поддержку бедного населения в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал расширить программы поддержки бедного населения. По его словам, накопленные резервы позволяют увеличить такие траты, за год они увеличились почти на 3 триллиона рублей даже с учетом расходов.В источнике
Алексей Кудринроссийский политик
Можно было больше потратить на поддержку граждан и бизнеса. Например, расширить программы поддержки бедного населения, чтобы у нас не росла его доля. При вложении нескольких сотен миллиардов, которые у нас есть, можно было бы многим помочь.
Подробнее о событии
News.ru

Кудрин предложил расширить господдержку бедных россиян

News.ru03:53
Lenta.ru

Кремль ответил на критику Кудрина из-за бедности в России

Lenta.ru06:02
ТАСС

Кудрин считает, что объем средств на поддержку граждан и бизнеса в России надо увеличивать

ТАСС04:06
URA.Ru

Кудрин призвал продолжить выплаты россиянам в кризис

URA.Ru05:27
Ведомости

Кудрин выступил за расширение поддержки бедных

Ведомости03:46
Московский Комсомолец

Кудрин призвал расширить программы поддержки бедных

Московский Комсомолец03:27
РИА Новости

Кудрин предложил расширить поддержку бедных

РИА Новости02:56

Погранкомитет Белоруссии сообщил об усилении охраны границ

«Охрана государственной границы Республики Беларусь осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов»,— сообщил погранкомитет в Telegram.
Погранкомитет Белоруссии сообщил об усилении охраны границ
Коммерсантъ03:36
8

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.
РИА Новости05:58
292

Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию

Вашингтон, 18 сентября 2020, 07:27 — REGNUM Шнобелевская премия, которая является пародией на другую международную награду — Нобелевскую премию, присуждена главам девяти государств, в том числе главе Белоруссии Александру Лукашенко, американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте оргкомитета премии.
REGNUM00:27
1K

Парк «Тучков буян» в Петербурге создадут по проекту бюро «Студия 44»

Победителем открытого международного конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка "Тучков буян" в центре Санкт-Петербурга стало российское бюро "Студия 44", работавшее в консорциуме с бюро из Нидерландов West 8.
РИА Новости05:59
1

Политологи начали публично отказываться от встречи с Памфиловой по поводу работы сайта ЦИК

Эксперты, которых ЦИК пригласил на встречу 23 сентября для «обсуждения актуальных вопросов» и «работы интернет-сайта», начали массово от нее отказываться, обратил внимание Znak.com.
Daily Moscow05:39
1

Танины из состава хурмы могут снижать контагиозность коронавируса

В ходе экспериментов в лабораториях японского медуниверситета Нара было установлено, что если в слюну человека, уже содержащую коронавирус, добавить танины (дубильные вещества) из состава хурмы, то контагиозность COVID-19 резко падает.
Vevby.ru02:42
6