Кудрин предложил увеличить поддержку бедного населения в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал расширить программы поддержки бедного населения. По его словам, накопленные резервы позволяют увеличить такие траты, за год они увеличились почти на 3 триллиона рублей даже с учетом расходов.В источнике
Можно было больше потратить на поддержку граждан и бизнеса. Например, расширить программы поддержки бедного населения, чтобы у нас не росла его доля. При вложении нескольких сотен миллиардов, которые у нас есть, можно было бы многим помочь.
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