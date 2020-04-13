Экономика
КлопсКудрин предложил увеличить пособие по безработице до двух МРОТ
Пособие по безработице в России во время кризиса в связи с пандемией коронавируса следует поднять до уровня от полутора до двух МРОТ. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью "РБК" в понедельник, 13 апреля. По словам Кудрина, эта мера может быть временной.
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с чего всё началось
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек.РБК13 апреля в 04:50
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Выжить на пособие по безработице в России нереально: Кудрин забил тревогу
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