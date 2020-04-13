Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек.

с чего всё началось

На время кризиса, вызванного пандемией вируса COVID-19, пособие по безработице и МРОТ следует увеличить, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Ранее указом президента пособия по безработице были временно увеличены до минимального прожиточного минимума (12 130 руб).

Кудрин предложил временно увеличить МРОТ и пособие по безработице

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