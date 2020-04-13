Возможно, нужно сделать МРОТ намного выше, а затем через год, когда ситуация стабилизируется, привести его к такой величине, которая не должна стимулировать людей оставаться безработными. Для критического периода этого года или нескольких месяцев я бы даже увеличил сейчас пособие по безработице.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что из-за нынешнего кризиса нужно временно увеличить в стране минимальный размер оплаты труда и пособие по безработице. Такое предложение он озвучил в интервью РБК.

Кудрин предложил временно увеличить пособие по безработице и МРОТ

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