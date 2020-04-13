Коронавирус
Life.ruКудрин предложил временно увеличить пособие по безработице и МРОТ
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что из-за нынешнего кризиса нужно временно увеличить в стране минимальный размер оплаты труда и пособие по безработице. Такое предложение он озвучил в интервью РБК.
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Возможно, нужно сделать МРОТ намного выше, а затем через год, когда ситуация стабилизируется, привести его к такой величине, которая не должна стимулировать людей оставаться безработными. Для критического периода этого года или нескольких месяцев я бы даже увеличил сейчас пособие по безработице.
— Алексей Кудрин, российский политикИзвестия 04:14
с чего всё началось
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек.РБК04:50
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