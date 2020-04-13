Экономика

Life.ruLife.ruКудрин предложил временно увеличить пособие по безработице и МРОТ

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что из-за нынешнего кризиса нужно временно увеличить в стране минимальный размер оплаты труда и пособие по безработице. Такое предложение он озвучил в интервью РБК.
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с чего всё началось

Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза

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Кудрин предложил на время кризиса увеличить МРОТ и пособие по безработице

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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 15:18, Ашберн
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