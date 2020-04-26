Коронавирус
РИА НовостиКудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
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Кудрин предложил ввести в России продовольственные выплаты россиянам при коронавирусе
Комсомольская правдавчера в 07:06
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Футбол
Агент Тила: «Гус мог оказаться в „Динамо“»
Официальный представитель полузащитника «Спартака» Гуса Тила Полина Лельчук в эфире «СЭ» рассказала, что футболист мог перейти в другой московский клуб.
Спорт-Экспресс 06:32
Политика
Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе
По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации.
Газета.Ru 07:03
Происшествия
В Волгоградской области за сутки коронавирус подтвердили у 30 человек
Волгоград, 26 апреля 2020, 13:03 — REGNUM 30 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Волгоградской области за прошедшие сутки.
REGNUM 06:03
Общество
Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
Общество
Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции
Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 24 апреля в 15:05
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
Политика
Тайсаев прокомментировал новости о болезни и смерти Кима
Не стоит торопиться с выводами о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — об этом предупреждает координатор группы по взаимодействию Госдумы РФ и парламента КНДР Казбек Тайсаев.
Вести.Ru 05:09
Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета вчера в 09:42
Здоровье
В Челябинской области 368 человек заразились коронавирусом
По данным регионального минздрава на утро 26 апреля, подтверждены 368 случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы в Челябинске 03:50
Общество
Власти Нижегородской области ужесточат порядок въезда в регион
Со следующей недели въезд в Нижегородскую область будет разрешен только тем, у кого есть экстренный рабочий пропуск и местная прописка.
Известия вчера в 16:11
Происшествия
Врач-нейрохирург скончался в Петербурге с диагнозом COVID-19
Санкт-Петербург, 26 апреля 2020, 13:46 — REGNUM Врач-нейрохирург высшей категории, заведующим отделением нейрохирургии №2 в Александровской больнице Санкт-Петербурга Алексей Филиппов, заболевший COVID-19, скончался в Клинической инфекционной больнице им. Боткина.
REGNUM 06:46
Армия и оружие
Уничтоженный город: как выглядит освобожденный от террористов Дейр-эз-Зор
Боевики наносили удары минами и ракетами реактивных установок в первую очередь по так называемым армянским и христианским кварталам, там где местное население никогда не поддерживало взглядов радикальных исламистов.
ТК Звезда 04:54
Армия и оружие
Sohu рассказало, чем для Украины обернется военный удар по России
Попытка развязать войну с Россией обернется для Украины фиаско. Такое мнение высказали эксперты китайского издания Sohu.
ПолитРоссия вчера в 15:17
Общество
Режим самоизоляции в Омске продлят до 12 мая — телеграм
Торговые центры, пишет автор телеграм-канала, откроют не раньше 12 мая.
Город55.ру 04:54
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Политика
Лукашенко вновь высказался против остановки экономики из-за COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя останавливать предприятия и экономику страны из-за нового коронавируса, а нужно думать о том, что будет после окончания пандемии.
Москва-Баку.ru 05:26
Общество
В Татарстане выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом
По данным на 26 апреля, в Татарстане зарегистрирован 71 новый случай коронавирусной инфекции.
ProKazan.ru 05:44
Общество
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках
В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
РБК 07:23
Общество
Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза
Интерфакс 06:26
Общество
Попова заявила о сокращении темпов прироста коронавируса в России
Темпы прироста заболевших коронавирусом в России снизились до 10% в сутки, очевидно, что режим ограничительных мер сыграл максимально положительную роль, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 07:33
Энергетика
Новак дал прогноз по спросу на нефть
Минэнерго России ожидает постепенного восстановления спроса на нефть, в противном случае может произойти коллапс.
Известия 07:32
Общество
Заразившийся коронавирусом депутат Калашников рассказал о самочувствии
Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников, у которого выявили коронавирус, сообщил РИА Новости, что в его состоянии пока улучшений нет.
РИА Новости 05:45
Здоровье
Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:57
Происшествия
На Украине заключенные СИЗО устроили бунт из-за больного COVID-19
Заключенные Черновицкого СИЗО на Украине устроили протест, когда туда доставили осужденного с диагнозом COVID-19, правоохранителям пришлось применить силу и спецсредства, сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
РИА Новости 04:27
Музыка
Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»
Российская газета 24 апреля в 19:58
Общество
Во Владимирской области выявлено 48 новых случаев коронавируса
Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.
ГТРК Владимир 05:26
Здоровье
В Свердловской области выявили еще 58 случаев коронавируса
За минувшие сутки в восьми муниципалитетах Свердловской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 06:57
Общество
За сутки в России установлен рекорд числа заболевших COVID-19
Число случаев заболевания COVID-19 в России выросло до 80 949. За последние сутки установлен рекорд - 6 361 человек.
ГТРК Ставрополье 05:44