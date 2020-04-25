Коронавирус
РИА НовостиКудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
По последним данным, в России выявили более 74,5 тысячи заразившихся коронавирусом, 681 человек скончался, более шести тысяч выздоровели. В большинстве регионов действует режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, ввели систему пропусков.
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с чего всё началось
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.РИА Новости06:07
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Кудрин предложил ввести в России продовольственные выплаты россиянам при коронавирусе
Комсомольская правда07:06
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Лавров обвинил Украину в саботаже решений «нормандской четверки»
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ФАН 10:10
Общество
Депутат Госдумы Новиков подтвердил заражение коронавирусом
Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков подтвердил, что заразился новым типом коронавируса.
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Общество
Попова выступила за продление режима самоизоляции в России
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Газета.Ru вчера в 07:54
Общество
ВОЗ выступила против введения «иммунных паспортов»
На сегодняшний день не существует доказательств того, что у переболевшего COVID-19 человека вырабатывается иммунитет к повторному заражению, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
РБК 09:48
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Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций
Врач Александр Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций.
РИА Новости 07:02
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Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
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Актёры фильма «Зулейха открывает глаза» ответили, остались ли Зулейха и Игнатов вместе
Kazanfirst.ru вчера в 13:25
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В Петербурге задержали певца Максима Леонидова
В Санкт-Петербурге полицейские задержали певца и музыканта Максима Леонидова. Артист гулял с женой в Шуваловском парке.
РИА Новости 07:35
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
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Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что пожилым стоит разрешить гулять по очереди во дворе и около дома, составление списков с очередностью прогулок могли бы взять на себя старшие по подъездам и управляющие компании.
РИА Новости 10:09
Общество
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27
Армия и оружие
Российский танк Т-90 доказал свою надежность в ходе войны в Сирии
Российские основные боевые танки Т-90 продолжают показывать свою эффективность высокие характеристики надежности в Сирии.
Военное дело 02:49
Транспорт
Вестибюли еще 13 станций метро Москвы закроют из-за низкой загрузки
Некоторые вестибюли еще 13 станций Московского метрополитена временно закроют из-за низкой загрузки в период пандемии коронавируса.
Известия 08:54
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
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Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
Общество
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Московский Комсомолец 11:24
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39
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Wi-Fi заработает в новом диапазоне
Стало известно, что Федеральной комиссией о связи США (FCC) был выделен новый диапазон частот 6 ГГц.
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Вышла новая «долгоиграющая» версия популярного дистрибутива Linux
Официальный выпуск операционной системы Ubuntu 20.04 версии Focal Fossa доступен для скачивания, сообщает команда разработчиков 23 апреля в публикации на официальном сайте проекта.
ИА Красная Весна 23 апреля в 16:45
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Союз правообладателей требует с торговой сети DNS 242 млн рублей
Совокупный объем судебных исков Российского союза правообладателей (РСП) к торговой сети DNS достиг 242 млн рублей.
ИА Красная Весна 23 апреля в 15:46
Здоровье
Крыло перинатального центра в Ростове закрыли на карантин
Крыло перинатального центра в Ростове закрыли на карантин. Это связано с тем, что здесь родила женщина с подозрением на коронавирус.
Rostof.ru 09:57
Культура
Победитель шоу «Маска» на НТВ покажет лицо
ToDay News Ufa 09:41