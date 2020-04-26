Коронавирус
РИА НовостиКудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
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Кудрин предложил ввести в России продовольственные выплаты россиянам при коронавирусе
Комсомольская правдавчера в 07:06
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Общество
Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс
Ранее сообщалось о неоднократном изменении курса судна-трубоукладчика, которое министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2".В феврале "Академик Черский" выдвинулся из Находки в сторону Сингапура, потом отправился в Шри-Ланку, затем пункт-назначения изменился на Суэц (Египет) и порт Мапуту (Мозамбик).
Вести.Ru 06:20
Политика
Путин призвал госкомпании отказаться от покупки иностранных лимузинов
Ведомости 24 апреля в 09:31
Наука
Разработан уникальный тест для ранней диагностики болезни Альцгеймера
Команда ученых разработала новый тест, который в случае развития болезни Альцгеймера показывает два уровня изменений в нервной ткани.
Rusargument 05:22
Экономика
«Пришло официальное письмо: раз я был зарегистрирован самозанятым в налоговой, мне отказано в пособии»
Житель Сергиева Посада Николай рассказал, что обратился в центр занятости, чтобы получить статус безработного для пособия, но получил отказ — официально из-за того, что зарегистрирован в налоговой как самозанятый.
BFM.ru 24 апреля в 12:01
Политика
В КНДР опровергают слухи о смерти Ким Чен Ына
Пхеньян, 26 апреля 2020, 01:30 — REGNUM Сообщения в прессе о смерти лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности, заявил 25 апреля глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос.
REGNUM вчера в 18:30
Общество
Лукашенко заявил об отсутствии необходимости в карантине в Белоруссии
Необходимость в введении карантинных мер в Белоруссии на фоне пандемии коронавируса нового типа отсутствует, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Газета.Ru 05:46
Общество
Еще 153 случая коронавируса выявлено в Нижегородской области
Еще 153 случая заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области по состоянию на 26 апреля.
Время Н 05:28
Здоровье
Из-за массового заражения коронавирусом введен карантин в Дивееве
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел карантин на территории села Дивеево, подписав постановление.
КозаПресс 05:33
Общество
Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза
Интерфакс 06:26
Происшествия
В Подмосковье полиция пресекла «антивирусную» вечеринку
Российская газета 06:05
Общество
Кремль уточнил, сможет ли Россия жить при дешевой нефти
Российская экономика сможет жить в условиях экстремально низких цен на нефть, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вести.Ru 06:48
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
В Мордовии названы районы с новыми заболевшими коронавирусом
Как сообщает региональный оперативный штаб, наибольшее число новых заболевших выявлено у жителей Саранска, Ардатовского и Рузаевского районов.
МордовМедиа 05:41
Музыка
Песню «На поле танки грохотали» спел хор из Австралии
Мужской хор из Австралии под названием Dustyesky в условиях самоизоляции исполнил песню военных лет «На поле танки грохотали», сообщает RT.
Live24 вчера в 01:47
Здоровье
Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:57
Общество
Со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС прошло 34 года
34 года прошло с трагической даты в истории, когда на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа.
Вестирама.ру 04:21
Общество
В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости вчера в 01:59
Здоровье
В Якутске четыре офтальмолога заразились коронавирусом
В Якутске новый коронавирус был диагностирован у четверых врачей городской офтальмологической больницы.
Московский Комсомолец 05:30
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Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Здоровье
В Крыму за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом
Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 69, за сутки выявлено два новых случая, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:35
Автоспорт
«Альфа Таури» поздравила Квята с днем рождения
«Альфа Таури» поздравила российского пилота команды Даниила Квята с днем рождения. Сегодня, 26 апреля, гонщику исполнилось 26 лет.
Нева Спорт 04:52
Общество
Заразившийся коронавирусом депутат Калашников рассказал о самочувствии
Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников, у которого выявили коронавирус, сообщил РИА Новости, что в его состоянии пока улучшений нет.
РИА Новости 05:45
Политика
Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости вчера в 09:36
Общество
65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области
По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 06:01
Здоровье
В Пермском крае выявили ещё 61 случай заболевания коронавирусом
В Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 05:10
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Сегодня православные отмечают Красную горку
Северпост 03:22
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
Общество
Италия останется закрытой для туристов до конца года
Границы Италии, ставшей одной из главных жертв коронавируса в Европе, останутся на замке до конца года, так что туристического сезона с участием иностранцев на Апеннинах, скорее всего, не будет.
Российская газета 02:26