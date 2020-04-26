В России следует начать оказание продовольственной помощи наиболее бедным слоям населения, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

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Политика Песков не сомневается, что Путин может стать экспертом в вирусологии Все россияне в период пандемии стали немного вирусологами, в том числе и глава государства Владимир Путин вскоре может стать настоящим экспертом в области вирусологии, пошутил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 4

Общество Попова: Россия может избежать пика заражения коронавирусом В России, по состоянию на утро 26 апреля, зафиксировано 80 949 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве); 747 человек умерли, 6767 выздоровели. 65

Здоровье В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией. 60

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