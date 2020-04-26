В России следует начать оказание продовольственной помощи наиболее бедным слоям населения, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Армия и оружие Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км «Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России. 1,2K

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. 10

Общество В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией. 4

Общество В России коронавирус за сутки нашли еще у 6361 человека В России за минувшие сутки выявлен 6361 случай заболевания коронавирусом (+8,5%) в 83 регионах, сообщает в воскресенье оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Наука Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц. 69

Политика Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. 60

Происшествия В Курской области выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом Курск, 26 апреля 2020, 12:49 — REGNUM В Курской области 26 апреля подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. 42

Происшествия В Москве в многоэтажном доме произошел взрыв В одной из квартир в 12-этажном жилом доме в Троицке (Новая Москва) произошел взрыв бытового газа, сообщает «Интерфакс». 3

Здоровье У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19. 3

Экономика В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. 32

Здоровье В Свердловской области еще 58 человек заразились коронавирусом Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в восьми муниципалитетах Свердловской области, сообщает в воскресенье региональный штаб по профилактике COVID-19. 21

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,6K

Общество Заразившийся коронавирусом депутат Калашников рассказал о лечении Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников, у которого выявили двустороннюю пневмонию на фоне коронавируса, заявил, что в его состоянии пока нет улучшения.

Здоровье В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19. 38

Общество 65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция. 1

Здоровье В Челябинской области умер третий пациент с коронавирусом По данным минздрава региона, на 26 апреля в Челябинской области подтверждены 368 случаев заболевания COVID-19 (плюс 58 новых подтверждений ко вчерашнему дню), из них 47 заболевших выписаны из больниц. 4