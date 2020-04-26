Коронавирус
Газета.RuКудрин предложил оказывать продовольственную помощь бедным
В России следует начать оказание продовольственной помощи наиболее бедным слоям населения, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Кудрин предложил ввести в России продовольственные выплаты россиянам при коронавирусе
Комсомольская правдавчера в 07:06
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 06:22, Ашберн
Происшествия
Кузбасский врач рассказала о состоянии пациентов с коронавирусом
Газета Кемерова 04:54
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 24 апреля в 03:58
Общество
В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом
Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:19
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
Еще 153 случая коронавируса выявлено в Нижегородской области
Еще 153 случая заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области по состоянию на 26 апреля.
Время Н 05:28
Общество
В России коронавирус за сутки нашли еще у 6361 человека
В России за минувшие сутки выявлен 6361 случай заболевания коронавирусом (+8,5%) в 83 регионах, сообщает в воскресенье оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Интерфакс 05:02
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова чувствует себя хорошо
Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиба Нурмагомедова 57-летний Абдул-манап Нурмагомедов, госпитализированный с подозрением на пневмонию, чувствует себя хорошо.
Вести ФМ 05:50
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 24 апреля в 10:40
Происшествия
В Курской области выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом
Курск, 26 апреля 2020, 12:49 — REGNUM В Курской области 26 апреля подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM 05:49
Происшествия
В Москве в многоэтажном доме произошел взрыв
В одной из квартир в 12-этажном жилом доме в Троицке (Новая Москва) произошел взрыв бытового газа, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 04:53
Здоровье
У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус
У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
РБК вчера в 05:49
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Общество
Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху
РИА Новости 02:34
Экономика
В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM вчера в 04:39
Общество
В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова
Российская газета 05:23
Здоровье
В Свердловской области еще 58 человек заразились коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в восьми муниципалитетах Свердловской области, сообщает в воскресенье региональный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 05:26
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
Заразившийся коронавирусом депутат Калашников рассказал о лечении
Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников, у которого выявили двустороннюю пневмонию на фоне коронавируса, заявил, что в его состоянии пока нет улучшения.
News.ru 06:03
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
Общество
Жители Берлина вышли на митинг против карантина
News.ru вчера в 12:05
Здоровье
В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом
В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 05:40
Общество
65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области
По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 06:01
Общество
Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
Здоровье
В Челябинской области умер третий пациент с коронавирусом
По данным минздрава региона, на 26 апреля в Челябинской области подтверждены 368 случаев заболевания COVID-19 (плюс 58 новых подтверждений ко вчерашнему дню), из них 47 заболевших выписаны из больниц.
РИА Новости 04:21
Шоу-бизнес
Марат Башаров рассекретил причины расставания с Татьяной Навкой
Актер и телеведущий Марат Башаров дал интервью Лере Кудрявцевой в рамках передачи «Секрет на миллион».
Bimru.ru 04:12
Происшествия
В Подмосковье полиция пресекла «антивирусную» вечеринку
В Московской области полиция пресекла массовое нарушение режима самоизоляции - вечеринку во дворе жилого дома.
Российская газета 06:05