Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКудрин предложил оказывать продовольственную помощь бедным

В России следует начать оказание продовольственной помощи наиболее бедным слоям населения, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Читать в источнике
Комментировать90

Подробнее о событии

Кудрин предложил оказывать продовольственную помощь самым бедным

РИА Новости06:11

Кудрин предсказал снижение уровня жизни в России на 5-7%

Московский Комсомолец04:47

Глава Счетной палаты РФ предложил оказать бедным продовольственную помощь

ИА Красная Весна03:17

Кудрин предложил помочь продовольствием наиболее бедным

REGNUM03:29

Кудрин предложил выделить продовольственную помощь бедным россиянам

Народные новости03:08

Кудрин: уровень жизни в РФ упадёт на 5–7%

News.ru03:36

Кудрин предложил ввести в России продовольственные выплаты россиянам при коронавирусе

Комсомольская правдавчера в 07:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 06:22, Ашберн
Происшествия

Кузбасский врач рассказала о состоянии пациентов с коронавирусом

Газета Кемерова 04:54
Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
1,2K
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 24 апреля в 03:58
10
Общество

В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом

Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:19
4
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 16:36
1,4K
Общество

Еще 153 случая коронавируса выявлено в Нижегородской области

Еще 153 случая заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области по состоянию на 26 апреля.
Время Н 05:28
1
Общество

В России коронавирус за сутки нашли еще у 6361 человека

В России за минувшие сутки выявлен 6361 случай заболевания коронавирусом (+8,5%) в 83 регионах, сообщает в воскресенье оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Интерфакс 05:02
Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова чувствует себя хорошо

Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиба Нурмагомедова 57-летний Абдул-манап Нурмагомедов, госпитализированный с подозрением на пневмонию, чувствует себя хорошо.
Вести ФМ 05:50
18
Общество

Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

ТАСС 05:17
82
Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
69
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 24 апреля в 10:40
60
Происшествия

В Курской области выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом

Курск, 26 апреля 2020, 12:49 — REGNUM В Курской области 26 апреля подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM 05:49
42
Происшествия

В Москве в многоэтажном доме произошел взрыв

В одной из квартир в 12-этажном жилом доме в Троицке (Новая Москва) произошел взрыв бытового газа, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 04:53
3
Здоровье

У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
РБК вчера в 05:49
3
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
1,5K
Общество

Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху

РИА Новости 02:34
22
Экономика

В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей

Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM вчера в 04:39
32
Общество

В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова

Российская газета 05:23
194
Здоровье

В Свердловской области еще 58 человек заразились коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в восьми муниципалитетах Свердловской области, сообщает в воскресенье региональный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 05:26
21
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс

Вести.Ru 06:20
1,2K
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,6K
Общество

Заразившийся коронавирусом депутат Калашников рассказал о лечении

Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников, у которого выявили двустороннюю пневмонию на фоне коронавируса, заявил, что в его состоянии пока нет улучшения.
News.ru 06:03
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 24 апреля в 11:52
5,9K
Общество

Жители Берлина вышли на митинг против карантина

News.ru вчера в 12:05
53
Здоровье

В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом

В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 05:40
38
Общество

65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области

По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 06:01
1
Общество

Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием

Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
348
Здоровье

В Челябинской области умер третий пациент с коронавирусом

По данным минздрава региона, на 26 апреля в Челябинской области подтверждены 368 случаев заболевания COVID-19 (плюс 58 новых подтверждений ко вчерашнему дню), из них 47 заболевших выписаны из больниц.
РИА Новости 04:21
4
Шоу-бизнес

Марат Башаров рассекретил причины расставания с Татьяной Навкой

Актер и телеведущий Марат Башаров дал интервью Лере Кудрявцевой в рамках передачи «Секрет на миллион».
Bimru.ru 04:12
13
Происшествия

В Подмосковье полиция пресекла «антивирусную» вечеринку

В Московской области полиция пресекла массовое нарушение режима самоизоляции - вечеринку во дворе жилого дома.
Российская газета 06:05
82
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное