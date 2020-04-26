Коронавирус
РИА НовостиКудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
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с чего всё началось
"Конечно, нужно балансировать с возможностями и думать чуть-чуть о будущем, но сейчас нам [нужно] бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные такие пакеты <...> для наиболее бедных граждан, которые не получают финансовые ресурсы, средства, и <...> помочь им на это время какими-то просто натуральными продуктами", - сказал Кудрин интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-24" в воскресенье.Будущее России. Национальные проекты02:31
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Кудрин предложил ввести в России продовольственные выплаты россиянам при коронавирусе
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