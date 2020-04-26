с чего всё началось

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.

Политика Трампа возмутила статья NYT о его привычках на работе Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на The New York Times после публикации о его привычках на работе.

Экономика Российская биржа попадет под суд из-за американской нефти Крупнейшая российская биржа — Московская — попадет под суд из-за претензий трейдеров, которые лишились прибыли при игре на падающей нефти американской марки WTI, сообщает РИА Новости со ссылкой на представляющую истцов юридическую компанию Milton Legal. 244

Общество Посольство РФ потребовало проверить на COVID-19 россиянку в тюрьме США Российское посольство потребовало от американских властей проверить наличие коронавирусной инфекции у гражданки России Богданы Осиповой, которая находится в тюрьме в США.

Игры Metro, Far Cry и другие игры продаются с максимальной скидкой Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил выгодную акцию, в рамках которой Metro, Far Cry и другие не менее популярные игры продаются с максимальной скидкой.

Экономика Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 2,9K

Общество МЧС РФ рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции В рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ отмечается: место изоляции можно покидать, только когда жизни или здоровью угрожает опасность (пожар, взрыв газа, обвал конструкций и так далее). 687

Общество 40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом Низкий риск Пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%.

Армия и оружие Как Польша проиграла Украину Несмотря на неоднократные требования Антанты о перемирии, украинско-польская война продолжалась до оккупации Польшей Западной Украины и Холмщины летом 1919 г.

Гаджеты Новые часы Samsung Galaxy Watch получат 8 ГБ памяти Предполагается, что следующие умные часы Samsung Galaxy Watch будут представлены на мероприятии Galaxy Unpacked, посвященном презентации линейки смартфонов Galaxy Note 20, которое пройдет в августе этого года.

Политика Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности». 63

Общество Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. 122

Технологии Эксперт рассказал, как защитить разговоры в интернете от прослушивания Существуют специальные расценки компаний, которые обеспечивают доступ к аккаунту того или иного лица – как к текстовым сообщениям, так и к аудиозвонкам.

Политика Трамп прокомментировал публикации о возможной отставке главы Минздрава Президент США Дональд Трамп назвал «фейковыми новостями» сообщения СМИ о возможной отставке министра здравоохранения страны Алекса Азара на фоне эпидемии коронавируса. 20

Экономика Минфин предложил меры по снижению стоимости санитайзеров Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александра Скоробогатова сказала «Известиям», что меры, предложенные Минфином, действительно могут снизить цену конечной продукции. 1

Здоровье Путин услышал гнев народа На прошедшей неделе Путин опять говорил правильные слова, Мишустин подписывал правильные документы, медики называли абстрактные цифры. 4

Шоу-бизнес Лиза Адаменко призналась в любви Антону Криворотову Осталось несколько выпусков до финала шоу и на следующей неделе девушки прилетят на родину Антона в Саратов, где познакомятся с его бывшей любовью и бабушкой.

Общество В Уфе приземлился рейс с российскими туристами из Гоа Ранее в воскресенье в Уфу прибыли 117 российских туристов из Дубая, жителей Башкирии разместили на двухнедельный карантин, а жители Оренбургской, Самарской, Нижегородской областей, Татарстана, Пермского края уехали домой на автобусах, часть пассажиров — 50 человек — внутренним рейсом улетели в Екатеринбург. 67

Экономика WSJ: американская нефтяная компания попросила защиты от кредиторов Американская нефтедобывающая компания Diamond Offshore в воскресенье объявила себя близкой к банкротству и попросила предоставить ей защиту от кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.